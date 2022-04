La terza puntata del serale di Amici si è chiusa con il commovente omaggio a Piero Sonaglia, lo storico assistente di studio di Maria De Filippi scomparso sabato 2 aprile. Il talent show (finale a parte) è registrato, ed è per questo motivo che il collaboratore dei programmi della Fascino non è stato ricordato durante la puntata che è stata caratterizzata da un cambio forzato in giuria, con Sabrina Ferilli che ha preso il posto di Stash, positivo alla Covid.

L'attrice ha ritrovato Giovannino, il simpatico disturbatore che la "perseguita" con dispetti e scherzi dall'esperienza a Tu si que vales.

Non sono mancati momenti esilaranti con Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che hanno indossato una parrucca bionda ed hanno cantato una versione rivisitata di "La notte vola" di Lorella Cuccarini.

La gara ha decretato la fine dell'avventura nel talent show per due ballerini: John Erik e Leonardo Lini. Quest'ultimo non ha nascosto la sua delusione: "Ci tenevo tanto a restare". Salvo Nunzio Stancampiano ha scherzosamente mandato un bacio ad Alessandra Celentano dopo aver realizzato un divertente tutorial di latino-americano.

John Erik va fuori dopo il duello con Albe e Crytical

Tra le incursioni di Giovannino e le gag di Nino Frassica, la terza puntata di Amici è stata caratterizzata dall'uscita di scena di John Erik e Leonardo Lini.

Il primo a salutare la scuola di Maria De Filippi è stato l'allievo della squadra di Veronica Peparini e Anna Pettinelli.

Il 25enne di origini filippine è finito al ballottaggio al termine della prima manche vinta dal team Cuccarini-Todaro. I professori hanno deciso di mandarlo in sfida con i cantanti Albe e Crytical, con i giudici che hanno preferito quest'ultimo al ballerino.

"Questo percorso ad Amici è stato bello ed indimenticabile per me. Ho imparato tanto e mi sono goduto ogni momento di quest'avventura. Ovviamente volevo restare fino alla fine, ma cercherò di non buttarmi giù quando lascerò questo posto bellissimo", ha commentato John Erik dopo l'eliminazione.

Il successivo scontro è stato vinto da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi con il ballerino Nunzio Stancampiano che ha perso il confronto con Sissi e Aisha ed è finito a rischio eliminazione con Leonardo Lini che è stato mandato in sfida da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro che hanno trionfato nella terza manche.

Eliminato il ballerino Leonardo Lini: 'Ci tenevo tantissimo a rimanere'

I giudici hanno promosso Nunzio Stacampiano, con Leonardo Lini che non ha nascosto la sua delusione dopo l'eliminazione da Amici 21: "Non sto benissimo in questo momento perché ci tenevo tantissimo a rimanere. È stata l'esperienza più bella che ho fatto finora per il calore del pubblico e per i personaggi di un certo livello che ti guardano mentre ti esibisci. Non è una cosa che ti capita di tutti i giorni", ha riferito il ballerino originario di Bassano del Grappa.

"Mi porto a casa tutti gli insegnamenti dei professori, sono cresciuto tantissimo. Ho aperto moltissimo la visione e questo ha cambiato il mio modo di pensare come ballerino".

Il 23enne ha spiegato di aver legato tanto con Michele, John e soprattutto con Luigi.

"È stato difficile salutarli ed ancora più difficile ora che non li vedo e che so che non li vedrò. Li stimo tantissimo, gli voglio un bene dell'anima e faccio loro un grandissimo in bocca al lupo", ha chiosato Leonardo Lini.