Il serale di Amici 21 torna in onda sabato 30 aprile con la settima puntata di questa fortunata stagione. Le anticipazioni sullo show rivelano che per i concorrenti rimasti in gara arriverà il momento di affrontare nuove sfide dirette che porteranno alla proclamazione degli allievi a rischio eliminazione dalla gara.

Chi avrà la peggio al termine di questa settima puntata del talent show Mediaset? Tra i candidati a rischio spicca il nome del ballerino Nunzio, che ha già corso il "pericolo eliminazione" diverse volte, nel corso di queste settimane.

Serale Amici 21, anticipazioni settima puntata: prevista la sfida Dario contro Serena

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla settima puntata del serale di Amici 21 previsto sabato 30 aprile su Canale 5, rivelano che ci saranno nuove sfide dirette tra i concorrenti rimasti in gara, le quali saranno giudicate da Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto.

Tra i guanti si sfida in programma, vi è quello tra Dario e Serena, proposto dalla prof Veronica Peparini.

"Una coreografia di modern puro. Non ti ho mai visto in una mia coreografia e voglio vedere come te la caverai. Anche se ho un giudizio positivo sul tuo conto, credo che Dario sia più completo", ha fatto presente la prof Peparini nel lanciare questa sfida che si svolgerà durante il serale di sabato 30 aprile.

Chi rischia l'eliminazione dalla settima puntata di Amici 21

E poi ancora, tra le sfide previste in questo settimo appuntamento con il serale del talent show di Maria De Filippi, ci sarà quello tra Sissi e Luigi, richiesto dalla prof Lorella Cuccarini.

I due cantanti dovranno cimentarsi in un omaggio all'indimenticabile Whitney Houston.

Chi riuscirà ad avere la meglio?

Al termine della settima puntata di Amici 21 ci sarà una nuova eliminazione definitiva dal cast del serale. Tra i concorrenti particolarmente a rischio questa settimana, spiccano i nomi dei ballerini Dario e Nunzio.

Per quanto riguarda i cantanti rimasti in gara, Albe è quello che potrebbe finire al ballottaggio eliminatorio per la serata di sabato 30 aprile.