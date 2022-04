Le nuove anticipazioni di Una Vita svelano che tra non molto ci sarà un salto temporale che proietterà Acacias avanti di circa cinque anni. Il quartierino verrà devastato dalla tremenda esplosione nella quale verrà coinvolta in prima persona Soledad, che uscirà di scena come tanti altri amati personaggi. Purtroppo non ci saranno più Antonito e Carmen, rimasti sepolti sotto le macerie. La loro scomparsa porterà dissidi tra Ramon e Lolita, che saranno stravolti dal dolore. Nell'ottava e ultima stagione della soap, Genoveva sarà al fianco di Aurelio, che sarà diventato nel frattempo suo marito, ma non certo per amore.

I due si alleeranno per dare il colpo finale ai vicini, così da vendicarsi una volta per tutte. A destare molta preoccupazione saranno le condizioni di Felipe, che vivrà in totale isolamento.

Anticipazioni Una Vita ultima stagione: Felipe ha crisi di nervi

Nelle ultime puntate di Una vita, che chiuderà per sempre i battenti in Italia nell'estate 2022, tantissimi eventi aspettano i vicini di Acacias che, dopo il salto temporale, sarà completamente cambiato.

Carmen e Antonito non ci saranno più perché saranno morti a causa dell'esplosione e ciò cambierà gli equilibri in casa Palacios, con Ramon e Lolita senza famiglia e in continua lite, entrambi disperati per il loro dolore.

Genoveva sarà al fianco di Aurelio, pronta a vendicarsi dei vicini e a prendere ancora più potere.

Questa volta, però, il destino non giocherà a suo favore.

Purtroppo Felipe sarà in pessime condizioni di salute. L'avvocato sarà affetto da una misteriosa malattia mentale restia alle cure e non vorrà assolutamente l'aiuto dei medici. Le sue giornate passeranno tra le quattro mura di casa, isolato e con continue crisi di nervi.

Felipe spaventa Casilda nelle nuove puntate di Una Vita

Il povero avvocato vivrà costantemente isolato, continuando a ripetere che la sua condizione gli è stata data come croce per espiare tutti i peccati. La sua vita sarà un inferno e non accetterà l'aiuto di nessuno, rifiutando ogni proposta di cura che, tuttavia, risulterà completamente inutile.

A stargli vicino saranno Casilda e una new entry dell'ultima stagione di Una Vita, Gerardo. L'uomo proverà a curare Felipe recandosi quotidianamente a casa sua, ma verrà trattato in malo modo.

La stessa Casilda verrà spaventata più volte dagli scatti d'ira improvvisi di Felipe, ma non lo abbandonerà, decisa a trovare una soluzione al suo stato pietoso.

Gerardo, invece, getterà la spugna e al suo posto arriverà Dori, un'affascinante infermiera che si offrirà di curare Felipe, ma attenzione: la forestiera nasconde molti segreti nel suo passato.