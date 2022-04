Le anticipazioni sui palinsesti Rai dell'estate 2022 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di varie fiction in replica, che occuperanno la programmazione di prima serata. Tra queste spiccano Mina Settembre con Serena Rossi ma anche la riproposizione de La dama velata, la serie tv con Lino Guanciale e Miriam Leone. Sempre in prime time, spazio al ritorno di alcuni show in replica come nel caso di The Voice Senior condotto da Antonella Clerici.

Mina Settembre e Lolita Lobosco in prime time: anticipazioni palinsesti Rai estate

Nel dettaglio, anche per quest'anno le anticipazioni sui palinsesti dell'estate Rai 2022 prevedono la presenza di vari titoli in replica.

Tra questi spiccano soprattutto quelli delle fiction che saranno riproposte nella programmazione della rete ammiraglia della tv di Stato. Mina Settembre, la serie rivelazione della passata stagione tv con Serena Rossi e Giuseppe Zeno, tornerà in onda nella programmazione di prima serata. Stessa sorte anche per Lolita Lobosco, la serie poliziesca con Luisa Ranieri, campione di ascolti in prima visione assoluta, con una media di oltre 7 milioni di spettatori.

Don Matteo 12 e La dama velata nel prime time estivo Rai

Entrambe le serie sono confermate per una seconda stagione che andrà in onda nel corso della programmazione televisiva 2022/2023. Intanto, gli spettatori potranno rinfrescarsi le idee con le repliche delle prime stagioni.

Inoltre, le anticipazioni sui palinsesti Rai dell'estate 2022, rivelano che ci sarà spazio anche per le repliche di Don Matteo 12 con Terence Hill e per la riproposizione della prima e unica stagione de La dama velata, la serie in costume con protagonista la coppia formata da Miriam Leone e Lino Guanciale.

Tra gli show, invece, sono previste le repliche di The Voice Senior e Top 10, condotti rispettivamente da Antonella Clerici e Carlo Conti.

Sempre in prime time, sulla rete ammiraglia Rai, a partire dal 6 luglio è prevista la nuova edizione di Superquark, il programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela.

Serata evento con Gigi D'Alessio e nuovo talent: anticipazioni palinsesti Rai estate 2022

Tra le serate evento previste questa estate, spicca quella dedicata a Lucio Dalla e quella celebrativa per i 30 anni di carriera di Gigi D'Alessio.

Su Rai 2, invece, è prevista la messa in onda di un nuovo talent show: Dalla Strada al Palco, dove i protagonisti saranno gli artisti di strada.

Il paradigma di questo nuovo talent show sono i Maneskin, anche loro partiti come artisti di strada e poi arrivati al successo mondiale. La direzione di questo talent dovrebbe essere affidata a Carlo Conti.