La nuova stagione della soap opera di origini turche intitolata Brave and Beautiful (Cesur ve Güzel), sta facendo vivere senza ombra di dubbio delle forti emozioni al pubblico italiano nonostante sia tornata da poco nel piccolo schermo. Nel corso dell’episodio che verrà trasmesso sulla rete Mediaset il 25 aprile 2022, Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) dopo aver rinunciato a far sapere a Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) di essere in dolce attesa, poiché non accetterà il fatto che abbia strappato l’amministrazione dell’azienda a suo padre Tahsin (Tamer Levent), in preda alla furia avrà un malore che le farà perdere i sensi e di conseguenza sarà necessario il suo ricovero in ospedale.

Anticipazioni Brave and Beautiful, del 25 aprile: Tahsin ammette di aver inscenato il suicidio di Hasan

Gli spoiler della puntata che occuperà Canale 5 lunedì 25 aprile, rivelano che Tahsin, non sapendo affatto di essere spiato dalle telecamere che Cesur ha nascosto nel suo salotto, si incastrerà da solo. In particolare il malvagio uomo ammetterà finalmente di aver inscenato l’incidente d’auto di Hasan Karahasanoglu (Ali Pinar) per evitare di far finire in carcere la giovane Adalet (Nihan Büyükağaç). A questo punto il marito di Sühan, invece di denunciare il suocero, non perderà tempo per ricattarlo con il filmato che dimostrerà la sua colpevolezza, costringendolo a cedergli tutte le quote della società.

Nel contempo, a proposito di Sühan, si deciderà a far sapere all’uomo che ha sposato e da cui vuole divorziare di aspettare un bambino da lui: la fanciulla farà un passo indietro e quindi rinuncerà a comunicare la bellissima notizia al marito, non appena saprà ciò che ha fatto a suo padre, con la convinzione che non sono fatti per stare insieme.

Purtroppo Sühan, mentre affronterà il consorte si sentirà male al punto da avere un mancamento, e da essere portata d’urgenza in ospedale.

Korhan apprende che sua sorella è incinta, Hulya abbandona suo figlio

Korhan (Erkan Avcı), non appena saprà che sua sorella è in stato interessante, cercherà di convincerla a rendere partecipe Cesur, dicendole che ha tutto il diritto di essere informato.

Intanto Şirin (Irmak Örnek) riuscirà a introdursi nella stanza di Rıza (Yiğit Özşener) che purtroppo la sorprenderà proprio quando metterà le mani nella cartellina con le foto di Sühan. Infine Hulya (Zeynep Kızıltan) si renderà protagonista di un gesto in grado di mettere in una scomoda posizione la sua ex alleata Cahide (Sezin Akbaşoğulları), dato che si libererà del figlio Muzaffer dopo averlo partorito, abbandonandolo nella villa dei Korludağ con un biglietto.