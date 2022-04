In Beautiful, l'esito del test di paternità del bimbo di Steffy sarà destinato a creare scompiglio nella vita dei vari protagonisti. Il bambino risulterà essere figlio di Liam e questo sconvolgerà Hope e Finn. Thomas invece, comincerà a sospettare che l'amico Vinny abbia manipolato il test. Il tutto allo scopo di allontanare Hope da Liam e permettere a Thomas di avere una chance con la giovane Logan.

Beautiful, anticipazioni: il padre del bambino di Steffy è Liam

Nel corso delle puntate in onda nel mese di aprile, in Beautiful le vicende ruoteranno intorno all'esito del test di paternità del bambino di Steffy.

Sarà Liam o Finn il padre della creatura? Ebbene, il mistero sarà svelato molto presto, visto che la dottoressa Campbell chiamerà Steffy, Liam, Finn e Hope presso il suo studio per svelare finalmente l'esito del test. Le analisi però non daranno il responso sperato da Steffy e da tutti gli altri. Il bambino risulterà, infatti, essere figlio di Liam. Una notizia che sconvolgerà in particolare Hope, che fuggirà dallo studio della dottoressa in lacrime, seguita da Liam. Anche Steffy sarà sconvolta e chiederà al medico di ripetere il test, convinta che sia fasullo. La dottoressa però le dirà che non ci sono dubbi. Il figlio che aspetta non è di Finn ma di Liam.

Finn e Hope sconvolti, Thomas comincia ad avere qualche sospetto sul test

Anche Finn, non reagirà bene alla notizia. Il giovane medico non riuscirà a sopportare l'idea che Steffy avrà un altro bambino con Liam. Steffy però lo esorterà a starle accanto, professandogli tutto il suo amore. L'esito del test di paternità sconbussolerà ancor di più le vite di Liam, Hope, Steffy e Finn.

Per Hope e Finn era già stato difficile perdonare in qualche modo il tradimento dei rispettivi partner e scoprire che Liam sarà il padre del bambino di Steffy getterà i due ancora più nello sconforto. Sarà però Thomas a nutrire qualche sospetto sulla veridicità dell'esito del test di paternità.

Thomas sospetta di Vinny: l'amico ha falsificato il test di paternità?

Dando uno sguardo alle trame in onda nel corso del mese di aprile, i sospetti di Thomas si daranno sempre più forti nel momento in cui parlerà con Vinny. L'amico infatti, lavorerà in ospedale e commentando l'esito del test, dirà a Thomas che essendo Liam il padre, questo porterà Hope ad allontanarsi dal marito. Secondo il ragionamento di Vinny, in questo modo, Thomas potrebbe avere un'altra occasione con Hope. Il figlio di Ridge, piano piano comincerà a pensare seriamente che Vinny abbia potuto manipolare il test. Per questo deciderà di mettersi in contatto con lui, per sapere una volta per tutte se abbia realmente falsificato i risultati.