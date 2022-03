Proseguono le avvincenti trame di Beautiful, in onda dal lunedì al sabato nel primo pomeriggio di Canale 5. Le anticipazioni delle puntate di marzo raccontano che, finalmente, arriverà la risposta che Steffy tanto brama: di chi è il bambino che aspetta? Finn spera di essere il padre ma, anche qualora non lo fosse, sarà pronto a stare accanto alla donna che ama. Al contrario, Hope non riesce a superare la delusione e il dolore per quanto scoperto e, nonostante conceda una seconda possibilità a Liam, si troverà ad affrontare una situazione più difficile del previsto.

In tutto ciò si intrometterà Thomas, che coglierà l'occasione per portare Hope tra le sue braccia mettendo in piedi un folle piano che distruggerà le vite di sua sorella, Liam e Finn.

Anticipazioni di Beautiful: Steffy e Finn in ospedale

Alla Forrester Creations, Brooke e Ridge avranno modo di paerlare della spinosa questione che si è venuta a creare, Nel frattempo, Steffy e Finn saranno in ospedale, in attesa dei risultati del test di paternità che diranno finalmente di chi è il bambino che porta in grembo la giovane Forrester,

Brooke, davanti a un attonito Thomas, ribadirà il fatto che Hope sia l'unica donna che possa rendere felice Liam. Il giovane Forrester riderà alle sue spalle, avendo già in mente un piano volto a ottenere ciò che vuole a spese di sua sorella, Finn e Liam.

E, per cercare di depistare Brooke e Ridge, Thomas starà vicino a Hope, facendole credere che il suo matrimonio con Liam tornerà a essere felice come un tempo.

Thomas inganna la sua famiglia

Ridge, commosso e orgoglioso del cambiamento di Thomas, gli darà tutto il merito di aver capito i suoi errori e di essersi sforzato di cambiare.

Brooke stessa sarà d'accordo con il marito, ignara di cosa stia macchinando Thomas alle loro spalle e, soprattutto, a quelle di Hope.

Intanto, in ospedale, Finn dirà a Steffy quanto desidera avere questo bambino con lei. Ormai i risultati del test di paternità stanno per arrivare.

Un imprevisto fa tremare Steffy e Finn, anticipazioni Beautiful

Purtroppo, un medico del laboratorio raggiungerà Steffy e Finn, dicendo loro che dovranno aspettare ancora per i risultati del test a causa di un imprevisto: che cosa sarà successo? Noi, ovviamente, sappiamo che c'è lo zampino di Thomas.

Come rivelano le nuove anticipazioni di Beautiful delle puntate di marzo in onda su Canale 5, in ospedale arriverà anche Liam, stanco di aspettare. Finn e Steffy gli comunicheranno quanto detto dal medico e, tutti e tre, torneranno a casa in attesa di una nuova comunicazione che possa dare una certezza all'ansiosa Steffy. Nel frattempo, Thomas pregusterà la sua vittoria.