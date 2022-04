Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca 'Brave and Beautiful', giunta ormai alla sua seconda stagione di programmazione nel nostro paese, ma sempre incentrata sul contrastato e doloroso amore fra Suhan Korludag e Cesur Alemdaroglu. Le vicende della soap opera sono ambientate in un immaginario paesino chiamato Korludag a pochi chilometri da Istanbul. Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 2 al 6 maggio 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 16:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui sospetti che Cesur nutrirà sull'onesta di Riza, sulla volontà di Tahsin di creare un'alleanza con Bulent che favorisca entrambi, sulla decisione di Suhan di mentire a Cesur sulla sua gravidanza, sul ricatto di Riza a Salih e sulla scomparsa del testimone del processo per la morte della madre di Cesur.

Cesur smaschera Riza

Le anticipazioni di 'Brave and Beautiful' ci segnalano che Cesur inizierà a sospettare di Riza quando lo sorprenderà nel suo studio. Per questo motivo, l'uomo escogiterà un piano insieme a Rifat e Orhan per scoprire se Soyozlu lo sta ingannando. Facendo credere a Riza che qualcuno li sta ricattando, Cesur riuscirà a mascherare la vera natura dell'uomo, rendendosi conto che sarebbe capace di fare di tutto per soldi.

Tahsin informerà Bulent di avere le intenzioni di creare una nuova impresa a cui vorrebbe che partecipasse anche lui a patto che spii Cesur e Koran per conto suo. Nel frattempo, quest'ultima tenterà invano di convincere Suhan a non abortire. Non sapendo più cosa fare, la donna deciderà di raccontare a Cesur della gravidanza della moglie, sperando che lui riesca a farle cambiare idea.

Alla fine, Suhan non abortirà ma farà credere al marito di averlo fatto perché ha intenzione di crescere il bambino da sola.

Riza ricatta Salih

Cesur rimarrà molto dispiaciuto nel sapere che il processo per la morte di Fugen è stato rinviato a data da destinarsi. Riza ricatterà Salih, costringendolo a rubare dei soldi dalla cassaforte di Tahsin.

Sirin lo verrà a sapere e chiederà spiegazioni al padre, nel tentativo di scoprire per quale motivo è così soggiogato alla volontà dell'amico. Mihiriban deciderà di candidarsi alle elezioni per diventare sindaco con la speranza di riuscire a contrastare il potere di Tahsin.

Suhan telefonerà alla figlia del guardiano notturno che dovrebbe testimoniare nel processo per la morte della madre di Cesur, (Fugen), Aynur, scoprendo che l'uomo è scomparso nel nulla. Cesur verrà a sapere dell'iniziativa della moglie e insisterà per partecipare all'incontro con la giovane.