Secondo le anticipazioni della soap opera turca Brave and Beautiful, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 nella settimana da lunedì 2 a venerdì 6 maggio, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti.

In particolare, Korhan vorrà convincere Suhan a non abortire, ma non ci riuscirà. Proprio per questo motivo, l'uomo dirà a Cesur che sua sorella aspetta un figlio. Alemdaroğlu allora andrà a parlare con sua moglie per convincerla a non abortire. Alla fine Suhan non abortirà però dirà a Cesur di averlo fatto, in quanto vuole che suo figlio cresca lontano dall'uomo.

Suhan non abortirà, ma farà credere a Cesur di averlo fatto

Cesur sorprenderà Riza nel suo studio e si insospettirà. Proprio per questo motivo, l'uomo deciderà di escogitare un piano con la collaborazione di Rifat e di un ragazzo di nome Orhan, in quanto vuole mettere alla prova la lealtà di Soyözlü.

Nel frattempo, Tahsin comunicherà a Bulent di voler creare una nuova azienda e gli proporrà di essere suo partner. Allo stesso tempo però, Korludağ dirà a Aydınbaş che in cambio di questa proposta di collaborazione, lui dovrà spiare Alemdaroğlu e Korhan per lui.

Poco dopo, Korhan proverà a convincere Suhan a non abortire, ma senza successo. Quindi, l'uomo deciderà di rivelare a Cesur che sua sorella è incinta e il figlio è suo.

La speranza di Korhan è che almeno Alemdaroğlu riesca a far ragionare Suhan. Alla fine quest'ultima non abortirà, ma farà credere a Alemdaroğlu di averlo fatto, in quanto vuole che il figlio cresca lontano da lui.

Riza ricatterà Salih

Successivamente, Cesur grazie al piano elaborato con Rifat e Orhan smaschererà Riza. Infatti, il protagonista capirà che Soyözlü farebbe di tutto per soldi.

Nel mentre, il processo inerente alla morte di Fugen verrà rinviato e Alemdaroğlu ne sarà dispiaciuto.

Poco dopo, Riza ricatterà Salih e lo costringerà a rubare dei soldi dalla cassaforte di Tahsin. Poi però Sirin scoprirà Soyözlü e chiederà spiegazione al padre, in quanto vuole sapere perché Riza lo tiene in pugno. Salih però risponderà al figlio solo in modo evasivo.

Intanto, Mihiriban deciderà di candidarsi come sindaco alle elezioni per contrastare Tahsin. Suhan invece telefonerà ad Aynur. Quest'ultima è la figlia del guardiano scomparso nel nulla da un giorno all'altro. La sorella di Korhan chiederà ad Aynur di vedersi, in quanto spera che possa dargli informazioni sul padre. Infatti, la testimonianza di quest'ultima potrà risultare molto importante nel processo sulla morte della madre di Cesur.

Nel frattempo, Alemdaroğlu ascolta la telefonata di Suhan di nascosto e vuole partecipare anche lui all'incontro con Aynur. La donna inizialmente farà resistenza, ma poi accetterà di farlo partecipare.