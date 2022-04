Dando uno sguardo alle anticipazioni di Brave and Beautiful, si viene a sapere che nelle puntate in onda dal 2 al 6 maggio, Cesur verrà finalmente a sapere della gravidanza di Suhan. Sarà Korhan a riferirlo all'ex cognato, tradendo di fatto la promessa fatta alla sorella. Suhan vorrà abortire, ma all'ultimo cambierà idea. La donna però, farà credere a Cesur di aver interrotto la gravidanza.

Suhan vuole abortire, Cesur ancora all'oscuro di tutto

Nel corso delle punatte in onda sino al prossimo 6 maggio, i telespettatori di Canale 5 vedranno Cesur diventare sempre più sospettoso verso Riza, soprattutto dopo averlo sorpreso nel suo studio.

Pertanto, al fine di mettere alla prova la sua lealtà, escogiterà un piano insieme a Rifat. Tashin intanto, dirà a Bulent di voler creare una nuova azienda e lo vorrà come socio. In cambio però, Bulent dovrà spiare le mosse di Cesur e Korhan. Quest'ultimo intanto, cercherà di convincere Suhan a non abortire, ma la donna sembrerà non voler sentire ragioni. Cesur intanto, sarà all'oscuro sia della gravidanza, sia della volontà dell'ex moglie di abortire.

Suhan fa credere a Cesur di aver abortito: spoiler Brave and Beautiful

In Brave and Beautiful, Korhan deciderà di tradire la sorella, dicendo a Cesur della gravidanza. Non solo, gli dirà che Suhan sarà in ospedale pronta ad abortire. A questo punto, Alemdaroğlu correrà in clinica nel tentativo di fermare l'ex moglie.

Non sa che Suhan all'ultimo momento si sarà tirata indietro e non avrà interrotto la gravidanza. La donna però, dirà a Cesur una bugia tremenda. Gli farà infatti credere di essere arrivato tardi e che ormai non ci sarà più nessun bambino. Convinto che che l'ex moglie abbia abortito, Cesur si scaglierà contro di lei e sconvolto, le dirà che non la perdonerà mai per ciò che ha fatto.

Non è chiaro a questo punto, sino a quando Suhan riuscirà a nascondere la verità o quali piani abbia per il futuro.

Riza ricatta Saluh: anticipazioni Brave and Beautiful

Le trame della soap TV turca in onda sino al 6 maggio, si concentreranno anche su Riza e Salih. Cesur grazie all'aiuto di Rifat, riuscirà a capire che il fratello di Adalet farebbe di tutto per soldi.

Il processo per la morte di Fugen invece, verrà rinviato e questa notizia non piacerà affatto a Alemdaroğlu. Salih, ricattato da Riza, si vedrà costretto a rubare del denaro dalla cassaforte di Tashin. Sirin lo scoprirà e chiederà spiegazioni al padre. Salih le darà solo risposte evasive. Suhan invece, telefonerà a Aynur, la figlia del guardiano notturno svanito nel nulla. Il guardiano sarà un testimone chiave nel processo sulla morte di Fugen e Suhan vorrà andare a casa della ragazza per avere informazioni sull'uomo. Cesur, che avrà ascoltato la telefonata, riuscirà a convincere Suhan ad accompagnarla all'incontro.