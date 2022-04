Il mese di maggio sarà molto ricco di prodotti tv per gli abbonati alla piattaforma netflix. In particolare sono in arrivo "Stranger Things Vol.1" e la stagione conclusiva per "Summertime". Debutteranno anche due nuove miniserie, "Clark" e "Blood Sisters".

Per i fan del genere horror, Netflix inserisce nel catalogo cinque film, A haunting at the rectory, “Ancora auguri per la tua morte”, “Robert”, “The last house on cemetery lane” e per finire “The Grudge”. Per i più piccoli arrivano "Sansone" e "Barbie - L’accademia per principesse", ma c’è spazio anche per le avventure di Mia e il leone bianco che coinvolge grandi e piccoli.

Le novità in arrivo su Netflix tra film e Serie TV

Tra le nuove serie TV del catalogo di Netflix ci sono “The Sound Of Magic”, "Il Pentavirato", l'anime "Vampire in the Garden", "42 giorni nell'oscurità", e “Avvocato di difesa”, quest’ultimo tratto dalla serie di libri the Lincoln Lawyer di Michael Connelly, mentre per quanto riguarda i film vi sono "L’abbinamento perfetto", “Our father”, “Ti giro Intorno” e “Cheerleader per sempre”.

Ritorna dopo 10 anni con un nuovo film sequel “Due agenti molto speciali 2”. Approdano sulla piattaforma anche un nuovo teen drama tutto Italiano, "Di4ri", che racconta le vicende adolescenziali di un gruppo di ragazzi in una scuola media alle prese con le prime esperienze e "Jackass 4.5", versione inedita del film-reality Jackass forever, in cui praticano attività estreme esibendosi in pericolose acrobazie.

In arrivo è anche il docu-film del colossale concerto tenutosi nel 2011 a Campovolo del rocker Italiano Luciano Ligabue; infine Netflix propone un tuffo nel passato con "Un Principe tutto mio".

Le uscite di Netflix disponibili da maggio

Di seguito la lista del catalogo Netflix con le date di uscita dei film e delle serie tv per il nuovo mese:

Un principe tutto mio (2004) 1° maggio

Mia e il leone bianco (2019) 1/5

Summertime (2022) 4 maggio (3^ stagione)

Blood Sisters (2022) 5 maggio miniserie (1^ stagione)

Il Pentavirato (2022) 5/5 (1^ stagione)

Clark 5/5 miniserie (1^ stagione)

Ligabue Campovolo - Il film (2011) 6 maggio

The Sound Of Magic (2022) 6/5 (1^ stagione)

Sansone (2020) 6/5

Due agenti molto speciali 2 (2022) 6/5

Ti giro intorno (2022) 6/5

Haunting at the rectory (2015) 6/5

Robert (2015) 6/5

The last house on cemetery lane (2015) 6/5

Hot Pursuit (2015) 8 maggio

Our father (2022) 11 maggio

42 giorni nell'oscurità (2022) 11/5

Avvocato di difesa (2022) 13 maggio

Cheerleader per sempre (2022) 13/5

Ancora auguri per la tua morte (2019) 16 maggio

Barbie - L'accademia per principesse (2011) 16/5

Vampire in the Garden 16/5 (1° stagione)

The Future Diary 17 maggio (1° stagione)

La famiglia ideale (2021) 18 maggio

Di4ri (2022) 18/5

Che fine ha fatto Sara? (2021) 18/5

L'abbinamento perfetto (2022) 19 maggio

Il fotografo e il postino: l'omicidio di José Luis Cabezas (2022) 19/5

Jackass 4.5 (2022) 20 maggio

The Grudge (2020) 21 maggio

Ghost in the Shell: SAC_2045 (2020) 23 maggio

Compromessi sposi (2019) 24 maggio

Date da mangiare a Phil (2020) 25 maggio (stagione 5)