Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca 'Brave and Beautiful', interpretata fra gli altri da Kivanc Tatlitug (Cesur Alemdaroglu), Tuba Buyukustun (Suhan Korludag), Tamer Levent (Tahsin Korludag), Devrim Yakut (Mirihiban Aydinbas), Erkan Avci (Korhan Korludag) e Sezin Akbasogullari (Cahide Korludag). Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 18 al 22 aprile 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 16:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla messinscena ideata da Riza, sul divorzio di Cesur e Suhan, sulla gravidanza di quest'ultima, sulla tirannia di Tahsin nella sua azienda, sul tentato suicidio di Korhan, sul trasferimento di quest'ultimo a casa di Cesur e sulla morte del fratello di Ahmet.

Riza chiede l'aiuto di Salih

Le anticipazioni di 'Brave and Beautiful' ci segnalano che, dopo avere architettato l'intero piano, Riza arriverà a farsi ferire in una sparatoria per dimostrare a tutti di aver voluto salvare la vita a Cesur. Non contento, l'uomo tenterà di convincere Salih a perorare la sua causa nel tentativo di sconfiggere Tahsin una volte per tutte. Nel corso dell'udienza di divorzio al tribunale civile, Cesur si presenterà in aula e dichiarerà di voler porre fine al suo matrimonio con Suhan, lasciandola senza parole. Poco dopo, la donna si sottoporrà ad alcune analisi, scoprendo di essere incinta. Confusa, Suhan confesserà solo a Sirin di essere in attesa di un bambino. Convinto che Bulent abbia avuto una relazione con Cahide, Korhan si scaglierà contro l'amico, rifiutandosi di accettare qualsiasi spiegazione in merito.

Più tardi, Cahide andrà a trovarlo per dimostrargli la sua innocenza ma l'uomo respingerà la moglie per poi decidere di togliersi la vita.

Tahsin licenzia molti suoi operai

Dopo aver ricevuto una lettera d'addio dal fratello, Suhan e Cesur, correranno da lui, riuscendo a trovarlo giusto in tempo per salvargli la vita. Tahsin licenzierà metà degli operai della sua fabbrica.

Cesur lo verrà a sapere e tenterà di convincere i dipendenti rimasti a liberarsi di Korludag. Rimasto colpito dalle parole di Cesur, Ahmet si impegnerà a convincere gli altri operai a scioperare contro il loro padrone. Tahsin lo scoprirà e deciderà di impedire il piano di Ahmet, ricattando il fratello di quest'ultimo che finirà per suicidarsi.

Dopo essersi svegliato in ospedale, Korhan affermerà di non volere più vivere a casa di suo padre. Per questo motivo, Cesur l'ospiterà a casa sua, mostrandogli la videocamera che ha installato nella villa di Tahsin per controllare ogni sua mossa.