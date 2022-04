Ida e Riccardo stanno mobilitando l'attenzione a Uomini e donne. Dopo un lungo periodo di assenza, il celebre cavaliere ha scelto di rimettere piede all'interno dello studio della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

Un ritorno che non è passato inosservato, dato che ha spiazzato i fan ma soprattutto la sua ex Ida Platano, la quale non ha mai nascosto di aver provato dei sentimenti forti nei confronti di Riccardo.

Ebbene, secondo i retroscena di queste ore riportati da Amedeo Venza, i due protagonisti del trono over pare che si sentissero già prima di questo ritorno in trasmissione di Riccardo Guarnieri.

Ida e Riccardo, il retroscena dopo il ritorno del cavaliere a Uomini e donne

Nel dettaglio, Riccardo dopo un lungo periodo di assenza ha rimesso piede nello studio di Uomini e donne, rivelano di essere intenzionato a voltare pagina e quindi rimettersi in gioco per cercare una nuova anima gemella.

La sua presenza, fin dal primo momento, ha attirato l'attenzione degli spettatori e anche della stessa Ida che non ha trattenuto la commozione nel rivedere in studio il suo ex storico.

E, in queste prime puntate di messa in onda post ritorno di Riccardo, tra i due non sono mancati i momenti di tenerezza, come i balli che si sono concessi insieme al centro dello studio del dating show di Maria De Filippi.

'Si sentivano già', svela Venza sulla coppia di U&D over

Eppure, stando ai retroscena riportati in queste ore da Amedeo Venza sui social, questa non sarebbe la realtà dei fatti.

Secondo l'esperto di gossip, Ida e Riccardo si sentivano già prima di questo ritorno in studio del cavaliere, anche se fino a questo momento non era mai emerso nulla.

"Sembrerebbe che Riccardo e Ida si sentivano già in questi mesi. Messaggi e brevi chiamate che non hanno fruttato un reale riavvicinamento (perché senza le telecamere non si fa nulla)", ha scritto Venza sui social lanciando questa notizia bomba sulla coppia che sta monopolizzando l'attenzione in studio a Uomini e donne.

'L'intento è riprendere il business', svela Venza su Riccardo e Ida

"Lui poi ha deciso di ripresentarsi in studio con la farsa di mettersi in gioco, quando invece l'intento è ben preciso: ritornare con Ida e riprendere il business che avevano lasciati", ha aggiunto ancora l'esperto di gossip che non si è fatto problemi a mettere alla berlina la coppia del trono over.

Insomma secondo quanto riportato da Rosica, Ida e Riccardo avrebbero preso in giro il pubblico e anche la redazione del programma, dato che in questi mesi si sarebbero comunque sentiti.

Quale sarà a questo punto la realtà dei fatti? Ida e Riccardo faranno chiarezza sui social? Lo scopriremo nelle prossime ore.