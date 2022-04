Drammatici momenti si vivranno nel corso delle nuove puntate di Brave & Beautiful in programma prossimamente sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler turchi della Serie TV raccontano che Riza tenderà una trappola a Cesur Alemdaroglu. In particolare il diabolico uomo farà in modo che l'ex marito di Suhan venga condotto ingiustamente in prigione con l'accusa di aver posto fine alla vita di Salih, in realtà ucciso da Tahsin.

Anticipazioni Brave & Beautiful: Cesur indaga sulla morte di Fugen

Le anticipazioni di Brave & Beautiful, riguardanti le puntate trasmesse nelle prossime settimane in prima visione su Canale 5, annunciano tempi duri per Cesur.

Tutto inizierà quando un giudice non avrà nessuna certezza per credere che Tahsin abbia azionato un comando a distanza per far precipitare la gabbia in cui era rinchiusa Fugen. In quella circostanza la donna è deceduta per colpa delle ferite riportate nella caduta dall'alto. Per questo motivo Cesur inizierà a compiere delle indagini private, scoprendo che il materiale con cui è stata costruita la gabbia è stato sottratto dalla fabbrica di Suhan. Un furt, che coinciderà con la strana sparizione di un vigilante dell'azienda. Di conseguenza tutti si troveranno costretti a mettersi alla ricerca dell'uomo in questione.

Riza fa in modo che Tahsin uccida Salih

Nelle prossime puntate di Brave & Beautiful, Cesur si scaglierà come una furia contro Tahsin, dopo aver scoperto che l'addetto alla sicurezza è scomparso dopo aver ricevuto delle minacce da parte di Salih.

Alemdaroğlu, a questo punto, cercherà di rintracciare quest'ultimo, in quanto convinto che il padre di Suhan sia il responsabile della morte di Fugen e per costringerlo a confessare la verità.

Ecco che Riza riuscirà a scoprire le sue intenzioni. Per questo motivo il diabolico uomo farà in modo che Tahsin uccida Salih (Okday Korunan) al termine di una rissa.

In questo modo inizierà un vero dramma per Cesur.

L'ex marito di Suhan viene arrestato

Riza (Yiğit Özşener) farà in modo che Alemdaroglu si rechi nel luogo dove suo padre era stato ucciso trent'anni prima e lo farà utilizzando il telefono del defunto Salih. Successivamente il diabolico uomo farà si che la polizia ritrovi il corpo senza vita di Salih all'interno del retro dell'auto di Cesur.

Per questo motivo il procuratore non avrà altra scelta che procederà all'arresto dell'ex marito di Suhan (Tuba Büyüküstün), il quale continuerà a ribadire di essere caduto in una trappola di Tahsin. Purtroppo Alemdaroglu non sospetterà minimamente di essere finito vittima del doppio gioco di Riza.

La serie tv con Cesur e Suhan va in onda da lunedì al venerdì sui teleschermi di Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Play Infinity.