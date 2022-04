In Brave and Beautiful le vicende si faranno sempre più intricate nel momento in cui Cesur Alemdaroğlu cadrà nella trappola di Riza finendo in carcere. Cesur verrà arrestato con l'accusa di aver assassinato Salih.

Anticipazioni Brave and Beautiful: Cesur sulle tracce di Salih

Le prossime puntate della Serie TV turca saranno ricche di colpi di scena. Dopo il divorzio da Suhan, Cesur continuerà ad indagare per trovare l'assassino della madre Fugen. Alemdaroğlu sarà sempre convinto che il colpevole sia Tashin mentre gli inquirenti scopriranno che la gabbia da cui cadde la donna fu azionata a distanza.

Pertanto la polizia sarà certa che non sia stato Tashin ad assassinarla come invece sostenuto da Cesur. Quest'ultimo seguirà una nuova pista, inconsapevole che i responsabili della morte di Fugen siano in realtà Riza e Salih. Le indagini porteranno Cesur a rintracciare un vigilante che gli rivelerà di essersi dato alla fuga dopo essere stato minacciato da Salih. Fortemente convinto che il mandante dell'omicidio della madre sa Tashin, Cesur si metterà sulle tracce di Salih.

Riza fa cadere in trappola Cesur nelle nuove puntate di Brave and Beautiful

Dando uno sguardo alle anticipazioni di Brave and Beautiful, Cesur vorrà trovare Salih per farlo confessare. Peccato che Riza riuscirà ad arrivare prima di Cesur e, con una trappola, spingerà Tashin a liberarsi di Salih dopo una colluttazione.

A questo punto, i telespettatori vedranno Cesur finire nella trappola del perfido Riza. Proprio così, perché Riza attirerà Alemdaroğlu nel luogo in cui fu ucciso il padre Hasan trent'anni prima e lo farà con il cellulare del defunto Salih. Una volta, arrivato sul luogo, Cesur troverà solo il telefono di Salih e proseguirà il suo tragitto in macchina.

Riza nel frattempo, da una cabina telefonica, farà una segnalazione anonima alla polizia proprio su Cesur.

Cesur Alemdaroğlu viene arrestato: l'accusa è di omicidio

I guai per Cesur Alemdaroğlu saranno appena iniziati. La polizia poco dopo, fermerà Cesur, il quale rimarrà senza parole quando gli agenti troveranno nel bagagliaio del suo fuoristrada il corpo senza vita di Salih.

Non ci sarà altra scelta per il procuratore che ordinare l'arresto di Cesur. Quest'ultimo sarà convinto di essere caduto nell'ennesimo tranello ordito ai suoi danni da Tashin, inconsapevole invece che, a metterlo nei guai, sarà stato Riza. Per il momento dunque, nessuno sospetterà che Riza stia facendo il doppio gioco. Fino a quando riuscirà a sviare le indagini e soprattutto sino a quando Cesur rimarrà in carcere? Per scoprirlo, non resta che seguire i nuovi appuntamenti con Brave and Beautiful, ricordando che la soap tv turca va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, nel consueto orario delle 16:50.