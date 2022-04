Da mercoledì 6 aprile torneranno su Canale 5 le vicende di Cesur e Suhan. Brave and Beautiful dunque, riprenderà con nuove e appassionanti puntate che vedranno Korhan venire a conoscenza suo malgrado, di tutte le bugie dette da Cahide. Sarà Hulya a svelare la verità all'uomo, il quale verrà a sapere di essere stato ingannato per mesi dalla moglie, che avrà finto una gravidanza indossando persino un pancione finto. Intanto Suhan deciderà di porre fine al suo matrimonio con Cesur: peccato che l'uomo non si presenti all'udienza in tribunale.

Korhan scopre che Cahide gli ha mentito sulla gravidanza

Dopo tanti mesi di attesa, i fan di Brave and Beautiful potranno tornare a seguire le vicende della soap tv turca che tanto hanno appassionato i telespettatori la scorsa estate. Le vicende riprenderanno dal momento in cui Korhan scoprirà che la moglie Cahide gli ha sempre mentito e che avrà finto la gravidanza. La donna, nel corso delle puntate in onda sino all'8 aprile, cercherà di prepararsi un discorso per convincerlo a perdonarla e lasciarsi alle spalle tutta questa storia. Tutto anche perché, Cahide avrà scoperto che in realtà sta aspettando un bambino.

Korhan lascia Cahide dopo aver scoperto la verità sulla gravidanza

Dando uno sguardo alle anticipazioni su ciò che andrà in onda dal 6 all'8 aprile, si viene a sapere che Hulya si presenterà a casa di Cahide scombinando i piani della donna.

Hulya scoprirà che Cahide non avrà più intenzione di occuparsi del bambino, come da accordi precedenti, visto che ora è incinta veramente. Per questo, Hulya deciderà di andare in azienda da Korhan raccontandogli per filo e per segno tutte le menzogne di Cahide di questi ultimi mesi. La donna infatti, avrà registrato tutto e mostrerà al fratello di Suhan anche il momento in cui Cahide indossava un pancione finto.

Korhan a questo punto, sarà furioso con la moglie e a nulla serviranno i tentativi di Cahide di spiegargli perché gli aveva mentito. La donna gli rivelerà che ora è davvero incinta, ma Korhan non le crederà e la lascerà.

Suhan vuole divorziare da Cesur nelle nuove puntate di Brave and Beautiful

Nella famiglia Korludag i guai non saranno finiti.

Anche il matrimonio tra Suhan e Cesur sarà in bilico. Suhan infatti, deciderà di mantenere la promessa fatta al padre Tashin e porrà fine al matrimonio con Alemdaroğlu. Peccato che Cesur deciderà di non presentarsi all'udienza per il divorzio. Intanto Mihriban e Cesur tenteranno di convincere i loro concittadini ad acquistare le azioni dell'azienda. Questo e molto altro nelle nuove puntate di Brave and Beautiful in onda dal 6 all'8 aprile su Canale 5 a partire dalle 16:50 circa.