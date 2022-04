Da mercoledì 6 aprile tornerà alle 16:45 su Canale 5, la soap opera turca Brave and Beautiful (Cesur ve Guzel) che prenderà il posto nel palinsesto del canale Mediaset dell'altra serie turca Love is in the air, il cui finale di stagione andrà in onda martedì 5 aprile. Entrando nello specifico, le vicende di Brave and Beautiful riprenderanno nel punto esatto in cui erano state interrotte, cioè a settembre 2021, quando la serie ha lasciato spazio a Uomini e Donne.

Inoltre, c'è da aggiungere che la trama degli episodi che andranno in onda dal 6 all'8 aprile, racconteranno che Cesur Alemdaroğlu non si presenterà in tribunale, nonostante la moglie Sühan Korludağ abbia deciso di chiedere il divorzio.

Suhan chiederà il divorzio a Cesur, ma quest'ultimo non si presenterà in tribunale

Nelle puntate che andranno in onda da mercoledì 6 aprile su Canale 5, Tahsin chiederà a sua figlia Suhan di rispettare la promessa che aveva fatto, cioè quella di divorziare da suo marito Cesur. Quest'ultimo quindi verrà a sapere di questa richiesta di divorzio da parte della moglie, ma nonostante ciò, non si presenterà in tribunale all'udienza in cui sarà coinvolto in prima persona.

Nel frattempo, Cahide riceverà la visita di Hulya, in un momento che sarà del tutto fuori luogo. Infatti, la donna proprio in quel momento starà preparando un discorso che dovrà poi fare a Korhan. Infatti, Cahide spererà che con le sue parole possa convincere l'uomo a perdonare tutte le bugie che gli ha raccontato.

Intanto, Hulya tramite le parole registrate da Cahide scoprirà che la donna non vorrà più il bambino e a quel punto correrà subito ad avvisare Korhan.

Cahide verrà smascherata riguardo la sua gravidanza

Poco dopo, Cesur e Mihiriban vorranno convincere a tutti i costi i cittadini del paesino turco di Korludag ad acquistare le azioni dell’azienda.

Invece, Hulya mostrerà a Korhan un video in cui sua moglie inscenerà la propria gravidanza. A quel punto quindi, Cahide verrà smascherata e non potrà fare altro che provare a giustificarsi con il suo amato. Quest'ultimo però non vorrà sentire ragioni di quanto appena scoperto. Nonostante ciò, Cahide vorrà continuare a portare avanti il suo piano e assicurerà all'uomo che sta davvero aspettando un figlio da lui.

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva delle nuove puntate di Brave and Beautiful per scoprire come proseguiranno le vicende dei vari protagonisti. Allo stesso tempo, ci sarà modo di sapere se Suhan porterà avanti la questione del divorzio con suo marito o se vorrà uscire da questa continua guerra tra suo padre e Cesur.

Intanto, per chi volesse rivedere gli episodi precedenti potrà farlo tramite la piattaforma di Mediaset play.