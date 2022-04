Kerem Bürsin negli ultimi giorni, in modalità "social silenziosa", si è recato a Madrid per qualche giorno di vacanza. Sarà solo per un po' di riposo? Per alcuni potrebbe non essere così: infatti si vocifera che l'attore sia volato in Spagna per dei progetti lavorativi. Intanto prosegue la vacanza di Hande Erçel a Milano e la stampa turca ha rilasciato qualche dettaglio in più sul soggiorno delle sorelle Erçel nella città meneghina.

Kerem Bürsin e l'arrivo a Madrid

Se Hande Erçel si trova in vacanza a Milano, Kerem Bürsin da qualche giorno è arrivato a Madrid.

A confermarlo sono state le tante foto postate dalle fan sui social, ma soprattutto quella con la cantante spagnola Natalia Rodriguez, che ha suscitato tanto interesse tra i media.

Kerem Bürsin è arrivato in Spagna abbastanza silenziosamente, senza condividere nulla sua social, ma la sua presenza non può di certo passare inosservata, soprattutto per le fan più accanite.

Kerem Bürsin potrebbe avere dei progetti lavorativi in Spagna

Ultimamente Kerem Bürsin si vede spesso in Spagna. Recentemente è stato ospite al Festival de Málaga, dove ha avuto la possibilità di incontrare Antonio Banderas e chissà, magari potrebbe essere in terra iberica proprio per un nuovo progetto lavorativo.

Questo viaggio fatto "in silenzio", infatti, fa pensare che Kerem sia a Madrid non solo per una semplice vacanza, ma per dei progetti lavorativi.

Lo stesso Kerem, quando è stato a Málaga, ha incontrato l'attore Carlos Bardem e su Instagram aveva dichiarato che insieme a lui avrebbe dovuto "parlare di alcuni progetti". Insomma, le indiscrezioni potrebbero diventare realtà.

Prosegue la vacanza di Hande Erçel a Milano

Intanto la stampa turca si sta occupando della vacanza milanese di Hande e Gamze Erçel.

Secondo i media, anche durante la loro vacanza proseguirebbe il loro lavoro di influencer. Infatti, a quanto pare, il soggiorno al Bulgari Hotel di Milano sarebbe gratis, in cambio di pubblicità sui social. Infatti le sorelle Erçel, insieme, hanno un bacino di follower che supera i 30 milioni e il loro soggiorno varrebbe circa 20.000 lire turche a notte (poco più di 1.200 euro).

Nel frattempo prosegue la vacanza in giro per il centro di Milano e nella serata del 4 aprile Hande e Gamze si sono fatte immortalare proprio di fronte al Duomo.

Alcuni fan sperano di vedere Hande ospite a Verissimo visto che martedì 5 aprile, andrà in onda il finale di serie di Love is in the air, ma al momento questa possibilità sembra abbastanza remota. Intanto si accontentano di scattare almeno una foto con lei, infatti sul web sono presenti tantissime foto con i fan, scattate soprattutto all'ingresso dell'albergo in cui alloggia.