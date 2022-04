Nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful Rıza Soyözlü capirà presto di non essere riuscito a portare a termine una trappola perfetta. Il criminale, infatti, si troverà a dover fronteggiare una serie di difficoltà dopo aver fatto ricadere su Cesur la colpa della morte di Salih Turhan. Prima dovrà evitare che Alemdaroğlu risalga all'identità del vero assassino. Poi la situazione si complicherà quando emergerà che un testimone potrebbe aver assistito all'omicidio. Quali macchinazioni metterà in atto il folle criminale?

Anticipazioni turche di Brave and Beautiful: Tahsin uccide Salih

Dando uno sguardo alle anticipazioni turche, nelle puntate italiane di Brave and Beautiful in onda prossimamente su Canale 5 Riza farà avere a Tahsin un video che prova la colpevolezza di Salih nell'omicidio di Fügen, la sfortunata madre di Cesur. Furibondo per ciò che ha visto, il vecchio Korludağ incontrerà il suo scagnozzo in una boscaglia isolata e avverrà un'accesa discussione. A seguito di una colluttazione per disarmare Salih, Tahsin finirà per uccidere quest'ultimo e verrà successivamente ricattato da Riza. L'ex galeotto, infatti, avrà filmato l'omicidio e minaccerà di farlo recapitare alla polizia. Dopo aver messo il padre di Sühan con le spalle al muro, il criminale escogiterà un piano per fare arrestare qualcun altro per l'assassinio di Turhan.

Cesur viene arrestato per la morte di Salih: Brave and Beautiful, trame turche

Riza architetterà un astuto piano per far sì che Cesur venga accusato dell’omicidio di Salih. Stando alle anticipazioni turche di Brave and Beautiful, il folle criminale, fingendo di essere il padre di Şirin, darà ad Alemdaroğlu un appuntamento nel luogo in cui molti anni prima morì il padre Hasan.

Dopo aver fatto allontanare il protagonista dalla sua auto, l'ex galeotto si precipiterà a nascondere nel bagagliaio il cadavere di Turhan. A questo punto, farà una segnalazione anonima, indicando alla polizia dove cercare il corpo. Il piano andrà a buon fine e Cesur verrà arrestato. Quest’ultimo, però, ingannerà il procuratore Serhat e riuscirà ad evadere.

La fuga di Alemdaroğlu, tuttavia, non sarà l'ultimo colpo di scena della vicenda che, stando alle anticipazioni, si complicherà con una sconcertante scoperta da parte di Riza.

Riza scopre l'esistenza di un testimone: Brave Beautiful, spoiler Turchia

La trappola messa in atto da Riza si rivelerà imperfetta quando l'uomo riguarderà il video che mostra l'omicidio di Salih. Nel filmato con il quale ricatta Tahsin, il fratello di Adalet scorgerà che sul luogo del delitto era presente anche un ragazzino, giunto sul posto con una bicicletta. Il folle criminale si infurierà, poiché il probabile testimone rappresenterà un ulteriore ostacolo ai suoi piani. Perciò, dovrà scovare il bambino prima che possa raccontare la verità alle autorità.

Inoltre, stando alle anticipazioni turche, l'uomo si ritroverà a fare i conti con Cesur, anch'egli venuto a conoscenza dell'esistenza del testimone. Dunque, l'astuto Soyözlü dovrà trovare il ragazzino prima di Alemdaroğlu.