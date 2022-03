L'ultimo episodio di Brave and Beautiful ha lasciato aperte delle questioni che troveranno risposta negli episodi presto in arrivo su Canale 5.

Dopo una lunga attesa di circa sette mesi, la serie turca (in originale Cesur ve Güzel) tornerà in onda, probabilmente al termine di Love is in the air. La storia riprenderà da dove si è interrotta il 10 settembre 2021. Nell'ultimo episodio Korhan, d'accordo con Cesur e Sühan, ha messo con le spalle al muro il padre Tahsin, portandolo nel luogo in cui morì Hasan Karahasanoğlu.

Korludağ ha accettato di raccontare la verità, ma in cambio ha preteso che la figlia si separasse da Cesur.

Le anticipazioni rivelano che nei nuovi episodi i due divorzieranno e poco dopo Sühan scoprirà di essere incinta. Tuttavia, una menzogna causerà tra i due una grande frattura.

Cos'è accaduto nell'ultimo episodio di Brave and Beautiful: Tahsin con le spalle al muro

Lo spazio lasciato vuoto da Love is in the air potrebbe essere occupato da Brave and Beautiful. Non è un caso che proprio in questi giorni Mediaset abbia pubblicizzato il ritorno della serie. Non si conoscono ancora i dettagli della programmazione, ma la messa in onda avverrà probabilmente tra qualche settimana.

La narrazione degli eventi ripartirà da dove la serie si è interrotta. Nell'ultimo episodio Sühan, stanca della continua lotta tra il padre e Cesur, ha deciso di divorziare da quest'ultimo.

Nel frattempo, Adalet è andata a trovare in carcere il fratello Riza, il quale ha cercato di convincerla a testimoniare contro Tahsin. Intanto, quest'ultimo è stato dimesso dall’ospedale e Korhan ha pianificato di fargli confessare tutta la verità. Il giovane Korludag ha condotto il genitore nel luogo in cui sono stati uccisi il direttore dell’orfanotrofio e Hasan Karahasanoğlu.

Tahsin si è trovato con le spalle al muro poiché ha ad attenderlo c'erano Sühan e Cesur. L'uomo ha dichiarato di essere pronto a svelare ogni cosa, ma in cambio la figlia dovrà divorziare da Cesur.

Anticipazioni Brave and Beautiful: Cesur e Sühan divorziano

Quali sviluppi avrà la storia di Cesur Alemdaroğlu e Sühan Korludağ negli episodi di Brave and Beautiful in arrivo su Canale 5?

Inizialmente i fan della coppia dovranno ingoiare un boccone amaro, poiché i due innamorati divorzieranno. Successivamente Sühan inizierà ad avere frequenti malesseri. Su consiglio dell'amica Şirin, la giovane andrà da un medico, dal quale apprenderà di essere incinta. Scioccata dalla notizia, deciderà di nascondere a Cesur la gravidanza e penserà anche di abortire. Quando Korhan scoprirà che la sorella è incinta, ne sarà felice e la esorterà a mettere al corrente anche il futuro padre. Stando alle anticipazioni turche, però, non sarà lei a dirlo a Cesur, bensì lo stesso Korhan. Quest'ultimo, infatti, darà la notizia all'ex cognato il giorno in cui la giovane andrà in clinica per interrompere la gravidanza.

Spoiler Brave and Beautiful: Sühan fa credere a Cesur di avere abortito

Sühan sembrerà aver preso la sua decisione e andrà in clinica per abortire senza dir nulla a Cesur. Tuttavia, stando alle anticipazioni turche, Korhan non riuscirà a nascondere la verità sulla gravidanza della sorella e rivelerà tutto ad Alemdaroğlu. Contento della lieta notizia, Cesur correrà in ospedale per impedire all'amata di interrompere la gravidanza. Una volta giunto lì, apprenderà di essere arrivato troppo tardi. Sühan, infatti, gli confermerà di aver abortito. L'uomo non prenderà bene la notizia e dirà alla giovane che non potrà mai perdonarla per ciò che ha fatto. In realtà, la designer avrà mentito all'ex marito. Ancora furiosa con l'uomo per ciò che è accaduto con il padre Tahsin, la giovane vorrà continuare a tenere nascosta la gravidanza.