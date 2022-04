Molte novità sono accadute nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e donne, avvenuta il 9 aprile negli studi di Cinecittà in Roma. Le anticipazioni riportate sul web segnalano che Tinì Cansino ha fatto ritorno alla corte di Maria De Filippi. Il nuovo avvicinamento tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano, invece, ha suscitato le critiche feroci di Tina Cipollari.

Uomini e Donne, registrazione 9 aprile: pesante diverbio tra Soraya e Aurora

Le anticipazioni di Uomini e Donne, riguardanti la nuova registrazione avvenuta il 9 aprile negli studi Elios in Roma annunciano inediti colpi di scena.

Scendendo nei dettagli, Maria De Filippi ha dato spazio alle vicende dei protagonisti del trono classico. Luca Salatino è uscito in esterna con Soraya, con la quale tuttavia non è scattato un bacio. A quanto sembra, la corteggiatrice è apparsa molto risentita dal comportamento tenutosi dal tronista con Aurora, che aveva baciato nelle precedenti riprese. In studio, infatti, c'è stato un pesante diverbio tra le due corteggiatrici mentre Luca ha voluto capire per quale motivo Lili non ha mostrato alcuna reazione a tutto ciò.

Inoltre ci sono state delle tensioni anche per Veronica. La nuova tronista ha avuto una discussione con Matteo, reo di averle inviato dei fiori mentre si trovava in esterna con un altro corteggiatore.

Tinì Cansino è tornata nello studio

Ma le novità della registrazione di sabato 9 aprile di U&D, che con molta probabilità vedremo dopo le feste pasquali non si fermano qui. Dagli spoiler si apprende che Tinì Cansino è tornata nello studio del dating show dopo alcune settimane d'assenza, che avevano fatto preoccupare i fan.

Inoltre durante le riprese non è mancato lo spazio per le dame e cavalieri del trono over.

In particolare, Gemma Galgani è rimasta seduta sulla sua poltroncina, non essendo arrivato nessun pretendente in studio per conoscerla.

Continua a gonfie vele, invece, la frequentazione tra Diego Tavani e Aneta. Alessandro Vicinanza ha chiuso con una delle dame, giunte in studio mentre ha deciso di continuare a vederne una.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri particolarmente vicini, Tina furiosa

Inoltre spazio per Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che sono apparsi particolarmente vicini. A quanto sembra, i due ex fidanzati avrebbero parlato al termine della registrazione precedente. Un comportamento, che ha destato le ire funeste di Tina Cipollari mentre Gloria ha deciso di fare un passo indietro nei confronti del cavaliere di Taranto nonostante provi per lui una forte simpatia. Dall'altro canto, il Guarnieri è apparso in totale confusione.

Insomma, ci attendono ancora tante emozioni per gli amanti del dating show più famoso della tv.