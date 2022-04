Cambio programmazione Mediaset per quanto riguarda le fiction previste in questa stagione televisiva primaverile. In un primo momento, infatti, era previsto il debutto in prima visione della serie con Can Yaman, considerata un vero e proprio fiore all'occhiello della programmazione Mediaset.

Tuttavia, secondo a quanto si apprende da una fonte diretta, la fiction Viola come il mare è slittata nuovamente a data da destinarsi e al posto di Can Yaman, arriverà Raoul Bova.

Viola come il mare con Can Yaman slitta ancora: cambio programmazione Mediaset

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset non renderà felici ed entusiasti i moltissimi fan dell'attore turco Can Yaman, considerato il divo del momento.

Nelle scorse settimane, infatti, era stato annunciato il debutto di Viola come il mare su Canale 5.

La nuova fiction che vede protagonista Can assieme a Francesca Chillemi, avrebbe dovuto debuttare in prima visione assoluta tra fine marzo e aprile, ma così non sarà.

In casa Mediaset, infatti, avrebbero scelto di non trasmetterla più in questa stagione televisiva primaverile, bensì di farla slittare ulteriormente al prossimo autunno 2022.

Can Yaman rimandato ancora, al suo posto torna Raoul Bova

Di conseguenza, secondo a quanto si apprende da una fonte diretta, la messa in onda di Viola come il mare sarebbe previste nel periodo compreso tra settembre e dicembre 2022, ossia nella prossima stagione tv autunnale.

I fan dell'attore turco, quindi, dovranno pazientare ancora un po' di tempo e c'è da scommettere che questa notizia potrebbe non renderli entusiasti, dato che in queste settimane Viola come il mare ha subito già un bel po' di slittamenti nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset.

Tuttavia, fatto fuori Can Yaman dal palinsesto di questa primavera, Mediaset non resterà "a secco" per quanto riguarda il genere fiction.

Raoul Bova torna su Canale 5 con la fiction Giustizia a tutti i costi

Dal prossimo 13 marzo, infatti, è previsto il ritorno in tv di un altro attore amatissimo dal pubblico di Canale 5.

Trattasi di Raoul Bova che sarà il protagonista di Giustizia a tutti i costi, la nuova fiction che lo vedrà protagonista al fianco della sua compagna Rocio Munoz Morales.

La serie arriverà su Canale 5 mentre Raoul Bova sarà ancora impegnato su Rai 1 con Don Matteo 13, la fortunatissima fiction che da quest'anno lo vedrà debuttare nei panni di Don Massimo, sostituto del prete-detective più amato del piccolo schermo, interpretato da Terence Hill.

Dopo il successo di Buongiorno mamma, di cui è stata già confermata la seconda stagione, Raoul Bova riuscirà a bissare il boom di ascolti anche con questa nuova fiction? Al pubblico Mediaset spetterà l'ardua sentenza finale.