Cambio programmazione in casa Mediaset nel corso del 2022. Le novità riguarderanno in primis il daytime pomeridiano della rete ammiraglia, dove ci saranno un bel po' di novità.

Occhi puntati sulla chiusura della soap opera Una vita, che giungerà al gran finale di sempre e uscirà così di scena dalla programmazione di Canale 5. Tuttavia, in casa Mediaset, sono già corsi ai ripari puntando su una nuova soap proveniente sempre dalla Spagna, che si chiama Un altro domani.

Una vita chiude per sempre: cambio programmazione Mediaset 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni sul cambio programmazione Mediaset previsto nel 2022, riguarderà la soap opera Una vita.

Dopo anni di fortunatissima messa in onda su Canale 5, la serie ambientata ad Acacias 38 chiuderà per sempre i battenti e saluterà così gli spettatori italiani.

Ad oggi, infatti, mancano complessivamente 128 episodi della durata di 45 minuti, che potrebbero essere spalmati sul palinsesto della rete ammiraglia per tutto il 2022.

Dopodiché, come è già successo in Spagna, anche gli spettatori italiani si ritroveranno a dover dire addio per sempre alle vicende di Genoveva, Felipe e tutti gli altri abitanti di Acacias, che usciranno di scena dalla programmazione di Canale 5.

Un altro domani è la nuova soap opera di Canale 5

Tuttavia, in casa Mediaset sono già corsi ai ripari acquistando i diritti per la messa in onda della soap spagnola Dos Vidas che, nel palinsesto italiano, prenderà il nome di Un altro domani.

La soap è prevista nei palinsesti della nuova stagione estiva del Biscione: composta da 255 episodi, potrebbe essere la "degna sostituta" di Una vita nel palinsesto della prossima stagione tv, nel caso in cui dovesse riuscire a far breccia nel cuore degli spettatori (in patria, ad esempio, Dos Vidas non ha avuto un grandissimo successo dal punto di vista auditel).

In attesa di scoprire quando debutterà ufficialmente Un altro domani nella programmazione pomeridiana di Canale 5, anche un'altra soap opera chiuderà definitivamente i battenti il prossimo aprile.

Chiude Love is in the air e torna Brave and Beautiful: cambio programmazione Mediaset

Trattasi di Love is in the air, la soap turca con protagonisti Eda e Serkan, che saluterà il pubblico con gli episodi finali della seconda stagione, trasmessi il 4 e 5 aprile in prima visione assoluta Mediaset.

Al suo posto, a partire da mercoledì 6 aprile, ci sarà spazio per il ritorno di Brave and Beautiful, la soap turca con Suhan e Cesur che tornerà in onda con un nuovo ciclo di appuntamenti in prima visione assoluta, che faranno da traino alla diretta quotidiana di Pomeriggio 5, il talk show condotto da Barbara d'Urso.