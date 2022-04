Giovedì 31 marzo, su Canale 5, è andata in onda la scelta di Matteo Ranieri a Uomini e donne: il tronista ligure ha scelto di uscire dal programma con Valeria Cardone. In occasione della prima intervista di coppia rilasciata al magazine del programma, i due ex protagonisti hanno rivelato come è stata la prima notte lontano dai riflettori.

Le dichiarazioni di Matteo

La relazione tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone prosegue a gonfie vele. La coppia si è raccontata al magazine di Uomini e Donne. L'ex tronista ligure ha spiegato perché ha deciso di uscire dal programma con Valeria scartando Federica Aversano: "La nostra intesa non solo si è concretizzata, per me è triplicata".

Il giovane ha confidato di avere avuto la sensazione di conoscere la corteggiatrice da tempo: "Ci faceva strano".

Che cos'è accaduto lontano dai riflettori tra Matteo e Valeria? Ranieri ha rivelato che ha dovuto rispondere ad alcune domande effettuate dalla sua fidanzata. L'ex tronista ha spiegato l'importanza che ha avuto il loro primo bacio in esterna, che cos'ha provato la prima volta che ha visto Valeria e se l'ha pensata nei giorni in cui non riuscivano ad andare in esterna.

'La prima notte ho cucinato per Valeria'

Nel corso dell'intervista, la coppia ha raccontato com'è stato trascorrere la prima notte insieme lontano da Uomini e Donne.

L'ex tronista ha confidato che si sono raccontati tutto quello che non era stato detto davanti alle telecamere.

Poi, Ranieri ha rivelato di avere cucinato per la sua fidanzata: "Valeria ha rifatto il letto".

A quel punto la coppia ha confidato all'unisono di avere trascorso una bellissima notte d'amore, dolce e romantica. Matteo Ranieri ha aggiunto: "Non vedevamo l'ora di vivere questi momenti".

Federica Aversano attacca i familiari dell'ex tronista

Se da un lato Matteo e Valeria vivono la loro favola d'amore, dall'altro Federica Aversano è rimasta piuttosto delusa per non essere stata scelta dal tronista.

Terminata la messa in onda della scelta, l'ex corteggiatrice si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. Federica ha ringraziato tutti coloro che l'hanno sostenuta in questi cinque mesi.

Al tempo stesso, però, l'ex corteggiatrice ha punzecchiato alcuni familiari di Matteo: "Penso sia umano avere preferenze, ma di cattivo gusto esporle durante un percorso". La giovane ha insinuato che alcune persone vicino a Ranieri hanno sempre dimostrato di preferire la "rivale in amore".

A tal proposito, Federica Aversano ha dichiarato di essere fiera del percorso svolto a Uomini e Donne e ha augurato il meglio della vita all'ex tronista ligure: "Gli auguro ogni bene, ma deve veramente crescere".