Cambio programmazione in casa Mediaset per il prossimo maggio 2022. Le novità riguarderanno la fascia del daytime, dove si arriverà alla chiusura definitiva di Brave and Beautiful, la fortunata serie turca tornata in onda in queste settimane con le ultime puntate in prima visione assoluta.

In prime time, invece, chiuderà i battenti La Pupa e il Secchione Show, il reality show di Italia 1 riproposto quest'anno da Barbara d'Urso, seppur con scarsi risultati dal punto di vista auditel.

Chiude Brave and Beautiful: cambio programmazione Mediaset maggio

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del prossimo maggio 2022 riguarderà la soap opera Brave and Beautiful.

Le avventure di Suhan e Cesur, infatti, giungeranno a compimento entro la fine del mese: del resto mancavano solo poche puntate al termine della prima e unica stagione, motivo per il quale Mediaset ha scelto di trasmetterle subito in primavera, al termine di Love is in the air, senza attendere la stagione estiva.

Di conseguenza, nelle settimane successiva, lo slot orario di Brave and Beautiful potrebbe essere occupato da una nuova soap opera turca.

Trattasi di Ada Masali, che potrebbe debuttare su Canale 5 il prossimo 30 maggio, prendendo le redini della fascia oraria occupata dalla soap con protagonisti Suhan e Cesur.

A maggio, La Pupa e il Secchione Show chiude i battenti su Italia 1

E poi ancora, il cambio programmazione Mediaset del mese di maggio riguarderà anche la prima serata di Italia 1.

La Pupa e il Secchione Show condotto da Barbara d'Urso chiuderà definitivamente i battenti con la messa in onda dell'ottava e ultima puntata di questa poco fortunata edizione, prevista per martedì 3 maggio 2022.

Un'edizione che non ha lasciato il segno dal punto di vista degli ascolti, dato che dopo un esordio con oltre 2 milioni di spettatori, il reality show si è assestato su una media di circa 1,2 milioni a settimana e uno share che non è andato oltre la soglia dell'8,00%.

Avanti un altro con Bonolis torna di sera: cambio programmazione Mediaset maggio

Numeri decisamente bassi per la trasmissione di cui, al momento, non si sa ancora se verrà riconfermata oppure no nel prossimo palinsesto della rete ammiraglia Mediaset.

Tra le novità del prime time di maggio, invece, spicca il ritorno di Avanti un altro pure di sera. Il game show condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti avrà un nuovo ciclo di appuntamenti in versione serale.

La messa in onda delle puntate di Avanti un altro con protagonisti anche personaggi famosi, è prevista di domenica sera, a partire dal mese di maggio. Riuscirà a conquistare la palma d'oro degli ascolti? Al pubblico da casa l'ardua sentenza finale.