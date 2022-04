Cambio programmazione in casa Mediaset per i prossimi mesi primaverili. Le novità riguarderanno in primis il palinsesto del prime time dove, tra aprile e maggio era attesissima la messa in onda di Viola come il mare, la nuova fiction con protagonista Can Yaman.

E, invece, l'attore turco è stato fatto fuori dalla programmazione di Canale 5 mentre ci sarà spazio per il ritorno della coppia composta da Pio e Amedeo.

Can Yaman fatto fuori dal palinsesto: cambio programmazione Mediaset maggio

Nel dettaglio, per il prossimo mese di maggio è previsto un cambio programmazione in prime time su Canale 5, dove non ci sarà spazio per il ritorno di Can Yaman.

La nuova fiction dal titolo Viola come il mare, che lo vede protagonista assieme a Francesca Chillemi, è stata già girata nei mesi scorsi a Palermo e in un primo momento la messa in onda doveva essere prevista per la stagione tv primaverile.

Alla fine, però, dopo la cancellazione ad aprile i fan speravano almeno di poterla vedere in onda da maggio su Canale 5, ma così non sarà.

La serie con Can Yaman non è presente nella programmazione dei prossimi mesi: l'attore turco, quindi, è stato fatto fuori dal palinsesto di questa stagione televisiva e la fiction risulta slittata a data da destinarsi (quasi sicuramente al prossimo autunno, quando ripartirà la programmazione di Canale 5 in seguito allo stop estivo).

Pio e Amedeo ritornano in prima serata: cambio programmazione Mediaset

In attesa di scoprire notizie certe su Viola come il mare e ci saranno nuovi impegni che vedranno protagonista Can Yaman sempre sulla rete ammiraglia Mediaset, il cambio programmazione del mese di maggio porta anche il nome del duo comico composto da Pio e Amedeo.

Al termine del doppio appuntamento settimanale del giovedì con L'Isola dei famosi 2022, Pio e Amedeo torneranno in onda in prime time su Canale 5.

Questa volta, però, non saranno protagonisti di un varietà stile "Felicissima Sera", ma riproporranno "Emigratis", lo show itinerante che avevano portato al successo su Italia 1 e che, questa volta, approderà sulla rete ammiraglia Mediaset.

Il gran finale di Amici 21 previsto a maggio su Canale 5

Al sabato sera, invece, proseguirà l'appuntamento con il serale di Amici 21. Il mese di maggio sarà quello delle battute finali del talent show.

In programma la semifinale e poi la finalissima di questa ventunesima edizione del talent show, ideato e condotto da Maria De Filippi, che anche quest'anno sta ottenendo ottimi risultati dal punto di vista auditel, con una media superiore ai 4,3 milioni di spettatori e picchi del 26% di share su Canale 5.

Chi vincerà il programma? Tra i super-favoriti di quest'anno, spicca il nome della cantante Sissi.