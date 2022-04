Cambio programmazione in casa Mediaset per i mesi di maggio e giugno 2022. Occhi puntati in primis sul daytime della rete ammiraglia, dove ci saranno diverse novità legate alla fascia del pomeriggio.

Mentre Uomini e donne, la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, chiuderà regolarmente i battenti per la lunga pausa estiva, la stessa sorte non toccherà a Barbara D'Urso.

La conduttrice, infatti, sarà presente anche nella prima parte del palinsesto estivo della rete ammiraglia del Biscione.

Chiude Uomini e donne: cambio programmazione Mediaset maggio-giugno

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset dei prossimi mesi, riguarderà la messa in onda di Uomini e donne.

La trasmissione dei sentimenti ideata e condotta da Maria De Filippi, reduce da una stagione trionfante dal punto di vista degli ascolti, chiuderà i battenti a fine maggio.

Venerdì 27, infatti, è in programma l'ultima puntata di questa edizione che ha mescolato le vicende dei protagonisti del trono over con quelle del trono classico.

A partire dal 30 maggio, la fascia del pomeriggio solitamente occupata da Uomini e donne, passerà nelle mani di una nuova soap opera.

La soap 'Un altro domani' al posto di U&D in daytime

Trattasi di "Un altro domani", la serie spagnola che dopo aver ottenuto un grande successo di ascolti in Patria, si appresta a conquistare anche il pubblico della rete ammiraglia Mediaset, che si ritroverà orfano del seguitissimo programma dei sentimenti di Maria De Filippi (che tornerà in on da, puntualmente, da metà settembre).

Il cambio programmazione Mediaset previsto tra maggio e giugno 2022, riguarderà anche la conduttrice Barbara d'Urso.

In un primo momento, infatti, la chiusura del suo talk show Pomeriggio 5 era prevista a fine maggio ma, stando alle indiscrezioni riportate in anteprima sul web, in casa Mediaset si è scelto di rimandare la chiusura del programma per la pausa estiva.

Barbara d'Urso resta e si allunga: cambio programmazione Mediaset giugno

Di conseguenza, l'appuntamento con Pomeriggio 5 continuerà nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset anche per tutto il mese di giugno, come sempre in rigorosa diretta televisiva.

Confermata, quindi, la presenza di Barbara d'Urso anche per tutta la prima parte della stagione estiva, dopodiché a seguire non ci sarà nessuna nuova versione del talk show.

Da luglio, quindi, al posto di Pomeriggio 5 ci sarà spazio per la messa in onda di film che occuperanno la fascia del daytime che farà poi da traino all'appuntamento con il preserale, dove sono confermate le repliche di Avanti un altro.

A partire dal prossimo settembre, invece, sarà sempre Barbara d'Urso a prendere in mano le redini del talk show feriale di Canale 5, che quest'anno ha registrato una media di ascolti intorno al 15-16% di share con quasi due milioni al giorno.