Entra nel vivo il dramma di Chiara nelle puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 alle 20:45 e on demand su RaiPlay, dove sono disponibili anche le repliche. Le anticipazioni dell'episodio di giovedì 28 aprile vedono la giovane Petrone in grande crisi, in quanto ha deciso che è arrivato il momento di raccontare tutta la verità a Nunzio. Come la prenderà il ragazzo? Nel frattempo, Marina è decisa ad andare in fondo alla questione e affronterà per l'ennesima volta Roberto, anche se quando si troverà davanti a lui verrà spiazzata dalle proprie emozioni.

Un Posto al sole episodio 5934 giovedì 28 aprile 2022

Chiara ha deluso le aspettative di Nunzio, che le ha proposto di andare a vivere alla Terrazza, dove sarebbe stata accolta con gioia dai tutti. Il peggio sembra essere passato e la giovane può contare sull'appoggio di Nunzio e di Marina [VIDEO], che fanno di tutto per liberarla dal peso che porta nel cuore.

La giovane Petrone ha però declinato l'invito, dato che dopo quanto successo si sarebbe sentita costantemente osservata e giudicata. Al momento delle dimissioni era presente anche Marina, che ha invitato Chiara a trasferirsi alla sua maestosa villa.

Nunzio non ha preso molto bene il fatto che Chiara abbia preferito andare a vivere da Marina ma, per la sua salute, ha messo da parte l'orgoglio.

Ancora non sa che a breve la sua fidanzata lo metterà al corrente di una inaspettata verità.

Marina spiazza Roberto nelle nuove puntate di Un Posto al sole

Nei prossimi episodi di Un Posto al sole, Marina non vorrà sentire ragioni. Oltre a mettere in ridicolo Lara davanti ai collaboratori dei cantieri e minacciarla senza mezzi termini, se la prenderà anche con Roberto.

L'obiettivo della tenace Giordano è quello di impedire la vendita dell'albergo Petrone. Peccato che non sempre la razionalità vada di pari passo con il cuore. Già, perché Marina farà molta fatica a stare lontano da Roberto, provando forti sentimenti nei suoi confronti.

Ferri avrà una forte reazione, mentre Lara cercherà un nuovo alleato per mettere con le spalle al muro sia Marina che Chiara.

Chiara confessa tutta la verità a Nunzio

Nella puntata di Un Posto al sole di domani, la giovane Petrone capirà di non poter più tenere per sé ciò che è realmente successo la notte dell'incidente. Con grande coraggio, Chiara racconterà tutta la verità a Nunzio, ma come la prenderà il ragazzo?

Nel frattempo, Ornella e Raffaele saranno sempre più distanti e l'intervento mediatore di Viola avrà conseguenze alquanto inaspettate.

Infine, Rossella continuerà a ripensare a quanto sentito tra i corridoi dell'ospedale in merito al presunto flirt tra Virginia e Riccardo e sarà tormentata dai sospetti e dalla paura di essere delusa per l'ennesima volta.