Cambio programmazione in casa Mediaset per il prossimo maggio 2022. Le novità riguarderanno in primis la fascia del daytime, dove ci sarà spazio per la chiusura di molti programmi che tengono compagnia al pubblico durante la lunga stagione televisiva.

È questo il caso di Uomini e donne, la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi in onda nella fascia del pomeriggio ma anche di Pomeriggio 5, il talk show condotto da Barbara d'Urso.

Chiude Uomini e donne in daytime: cambio programmazione Mediaset maggio

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del prossimo maggio 2022 interesserà in primis la fascia del daytime pomeridiano, dove ci saranno un bel po' di novità.

Occhi puntati sulla chiusura di Uomini e donne, il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi che anche quest'anno andrà in pausa durante la lunga stagione estiva.

La trasmissione chiuderà i battenti il prossimo 27 maggio con la messa in onda dell'ultima puntata di questa seguitissima stagione che, con il binomio trono classico e trono over, ha saputo intercettare il gradimento del pubblico, conquistando picchi fino al 26% di share.

Stop per Amici 21: a maggio ci sarà la finalissima in tv

Maggio sarà anche il mese in cui giungerà al termine il serale di Amici 21.

Il talent show ideato e condotto sempre da Maria De Filippi, saluterà il pubblico a metà mese: al momento si vocifera che la finalissima potrebbe andare in onda domenica 15 maggio, per evitare lo scontro diretto con la finale dell'Eurovision Song Contest 2022, che quest'anno va in onda da Torino.

Tuttavia, sia per Uomini e donne che per Amici è già confermata la presenza nel palinsesto della prossima stagione televisiva 2022/2023.

Le due "creature" di Maria De Filippi torneranno in onda da metà settembre con le nuove edizioni che terranno compagnia al pubblico per tutto l'arco della stagione.

Chiude Pomeriggio 5 con Barbara d'Urso: cambio programmazione Mediaset maggio 2022

Inoltre, il cambio programmazione del prossimo mese di maggio, riguarderà anche l'appuntamento con Pomeriggio 5, il talk show della fascia pomeridiana di Canale 5 condotto da Barbara d'Urso. Anche in questo caso, l'ultima puntata è prevista per venerdì 27 maggio, dopodiché dal lunedì successivo, al posto di Pomeriggio 5 sono previsti dei film-tv che terranno compagnia al pubblico Mediaset per tutta la stagione estiva, fino a quando le redini del talk show non torneranno nelle mani di Barbara d'Urso.

In access prime time, invece, al termine di questa edizione di Striscia la notizia, ci sarà il ritorno dello storico show Paperissima Sprint, che sarà il programma dell'estate di Canale 5. La messa in onda di Paperissima, però, è prevista a partire dal mese di giugno.