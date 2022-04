La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore viene trasmessa dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni dello sceneggiato ideato da Giannandrea Pecorelli per le puntate che andranno in onda da lunedì 25 a venerdì 29 aprile raccontano che l'amore tra Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia) e Stefania Colombo (Grace Ambrose) sarà ostacolato dal ricatto avanzato da Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) alla sorellastra. La figlia di Veronica (Valentina Bartolo), infatti, minaccerà Stefania di denunciare sua madre Gloria Moreau (Lara Komar) qualora continuasse la liaison col nipote della contessa Adelaide (Vanessa Gravina).

Se da un lato la giovane Colombo vorrebbe sacrificare il suo sogno d'amore per salvaguardare il genitore, dall'altro lato il giovane giornalista consegnerà alla sua amata l'anello di fidanzamento vedendoselo, però, rifiutare dalla stessa. Gloria, in ultimo, inviterà con successo Marco a raggiungere Stefania alle nozze di Salvo Amato (Emanuel Caserio) e Anna Imbriani (Giulia Vecchio), così tra i due giovani trionferà finalmente l'amore.

La contessa Adelaide aveva organizzato una cena per il fidanzamento ufficiale tra Marco e Gemma senza avvertire anzitempo il nipote

Che la contessa Adelaide nutrisse una simpatia particolare per Gemma non è mai stato un mistero per i telespettatori, specialmente dopo che la ragazza è divenuta la nuova cavallerizza del Circolo.

La signora Di Sant'Erasmo, difatti, non ci aveva messo molto a identificare la figlia di Veronica (Valentina Bartolo) come la fidanzata ideale per il nipote Marco. Ferma su tale convinzione, Adelaide aveva anche organizzato una cena per celebrare il fidanzamento tra Zanatta junior e il rampollo di casa Di Sant'Erasmo, con tanto di rispettive famiglie, senza avvisare per tempo il nipote della sua intenzione.

In quell'occasione, non soltanto il fidanzamento non ebbe luogo ma Marco decise di troncare la storia con Gemma di fronte alle due famiglie.

Marco potrebbe deludere la zia Adelaide qualora sposasse Stefania

Se Gemma, pur essendone coinvolta sentimentalmente, pareva mirare soprattutto al portafogli di Marco, per Stefania l'amore verso il mentore giornalista è sembrato essere sempre profondamente genuino nonché, ovviamente, reciproco.

Malgrado l'evoluzione della storyline tra i due ragazzi sarà legata anche alle future dinamiche riguardanti Gloria e la possibilità che la stessa finisca dietro le sbarre, pare più che plausibile che al fidanzamento tra Marco e Stefania nella prossima stagione della fiction possa seguire anche il matrimonio.

La contessa, sinora risultata invadente riguardo la vita privata del nipote, potrebbe non essere particolarmente entusiasta del legame sentimentale tra lo stesso e la giovane Colombo. Qualora Marco e Stefania dovessero decidere di convolare a nozze, infine, il ragazzo potrebbe deludere non poco la zia, la quale magari si aspettava una ragazza totalmente diversa al suo fianco.