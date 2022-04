Cambio programmazione in casa Mediaset per il periodo di Pasqua 2022. Le novità riguarderanno in primis le trasmissioni di Maria De Filippi, tra cui Uomini e donne, che osserverà un turno di stop in daytime.

Giunge a conclusione anche l'appuntamento domenicale con Verissimo, mentre risulta confermata la messa in onda delle nuove puntate di Beautiful e Una vita nel daytime della rete ammiraglia Mediaset del giorno di Pasqua e Pasquetta.

Stop Uomini e donne e Amici 21: cambio programmazione Pasqua 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset per il periodo di Pasqua 2022 riguarderà in primis la messa in onda di Uomini e donne e Amici 21.

Le due trasmissioni di Maria De Filippi si fermeranno in occasione del lunedì di Pasquetta.

Il 18 aprile gli spettatori, che dalle 14:45 si collegheranno sulla rete ammiraglia del Biscione per seguire i nuovi appuntamenti con Uomini e donne e il daytime di Amici 21, si ritroveranno a fare i conti con la messa in onda di un film sentimentale, che occuperà lo slot del primo pomeriggio.

Uno stop di un giorno (così come è accaduto anche negli altri anni) salvo poi ritornare di nuovo in onda nel palinsesto di Canale 5 a partire dal 19 aprile.

Per quanto riguarda, invece, la domenica di Pasqua non è previsto un nuovo appuntamento con il talk show Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

Sospeso Verissimo di domenica pomeriggio: cambio programmazione Mediaset

Da questa settimana, infatti, la versione del dì di festa del talk show risulta sospesa definitivamente: il programma proseguirà la sua regolare messa in onda soltanto al sabato pomeriggio, quando verranno trasmesse le puntate inedite di Verissimo.

Di domenica pomeriggio, a partire dal 17 aprile, sarà trasmesso il "best of" di questa edizione di successo, con tutte le migliori interviste fatte da Silvia Toffanin.

Per quanto riguarda le soap, invece, non sono previsti dei cambiamenti nella programmazione di Canale 5.

L'appuntamento con Beautiful e Una Vita è confermato per domenica 17 aprile. La soap americana andrà in onda come sempre alle 14, per poi lasciare spazio a una nuova puntata di Scene da un matrimonio condotto da Anna Tatangelo.

Beautiful e Una Vita in onda regolarmente anche a Pasqua

A seguire, alle 16, ci sarà spazio per un nuovo episodio inedito della soap opera spagnola Una Vita, in prima visione assoluta.

La messa in onda di Beautiful e Una Vita resta confermato anche per la giornata di lunedì 18 aprile, quando le due soap andranno in onda a partire dalle 13:40 circa sulla rete ammiraglia del Biscione.

Per il lunedì di Pasquetta è confermato anche l'appuntamento con L'Isola dei famosi 2022, il reality show condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Alvin come inviato.