Drammatici momenti si vivranno nel corso delle nuove puntate di Beautiful trasmesse ad aprile negli Usa. Le trame della soap opera segnalano che Taylor Hayes impedirà a Sheila Carter di compiere un gesto inconsulto in seguito alla morte di Finn.

Beautiful spoiler: Sheila spara contro Finn e Steffy

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate americane trasmesse attualmente sull'emittente Cbs si soffermano sulle manipolazioni di Sheila.

Tutto inizierà quando avverrà una vera e propria tragedia nel vicolo de Il Giardino. Steffy e sua suocera, infatti, avranno un violento alterco, che finirà nei peggiori dei modi.

La Carter sentitasi esclusa non esiterà a sparare un colpo di pistola nei confronti della nuora, che però sarà intercettato da Finn, giunto nel frattempo sulla scena. Purtroppo il dottore rimarrà ferito in maniera grave all'addome, tanto che Steffy deciderà di chiamare i soccorsi tramite il cellulare. Un'azione che però sarà ostacolata da Sheila, che sparerà contro la Forrester jr, riducendola in un gravi condizioni.

Deacon allarmato dal trambusto si precipiterà nel vicolo trovandosi di fronte una scena raccapricciante. Il padre di Hope troverà Finn e sua moglie a terra feriti privi di conoscenza.

Ridge giura di vendicare il male fatto alla sua famiglia

Nelle nuove puntate di Beautiful, Deacon incoraggerà i genitori del piccolo Hayes a non mollare mentre inviterà i soccorsi a correre sul posto.

Se Steffy finirà in ospedale in stato di coma, Finn morirà per le conseguenze della grave ferita all'addome. A tal proposito, tutti i parenti attenderanno con ansia che la Forrester jr riapra gli occhi. Ridge e Taylor, infatti, inviteranno la figlia a ritornare tra di loro, mentre Sheila scomparirà nel nulla. Ed ecco, che la sorella di Thomas si risveglierà dal coma, sebbene in stato confusionale.

Ridge, a questo punto, giurerà di vendicare il male fatto alla sua famiglia, dimostrando di nutrire dei sospetti sulla Carter visto i precedenti.

Taylor evita che Sheila precipiti giù dal tetto dell'ospedale

Purtroppo Taylor sarà una delle nuove vittime di Sheila. Dagli spoiler si evince che la madre di Steffy crederà che la donna sia una persona distrutta dal dolore dopo la perdita di Finn e il ferimento grave della nuora.

Difatti, la psichiatra sarà all'oscuro che la Carter è la responsabile di questa immane tragedia.

Hayes raggiungerà la consuocera sul tetto dell'ospedale, dove sembrerà avere intenzione di suicidarsi. In questo frangente, Sheila confiderà di essere molto rammaricata in quanto Steffy non la vuole nella sua vita. Poi, si avvicinerà sempre più al bordo del parapetto con l'intenzione di buttarsi nel vuoto, urlando il nome di Finn. Alla fine, Taylor riuscirà ad evitare che Carter precipiti giù prendendola per un braccio. Una situazione drammatica, che porterà le due a stipulare un legame molto forte.