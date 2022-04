Cambio programmazione in casa Rai per le prossime settimane del 2022. Le novità riguarderanno in primis la fascia del daytime, dove sui assisterà al gran finale de Il Paradiso delle signore 6.

La soap opera della fascia pomeridiana saluterà il suo affezionato pubblico con la messa in onda degli ultimi episodi inediti di questa seguitissima sesta stagione.

Per il prime time, invece, slittano al prossimo autunno gli ultimi episodi inediti di Imma Tataranni 2, la serie poliziesca con Vanessa Scalera.

Chiude Il Paradiso delle signore 6: cambio programmazione Rai 2022

Nel dettaglio il cambio programmazione Rai interesserà in primis la messa in onda de Il Paradiso delle signore 6.

Dopo una stagione a dir poco trionfante dal punto di vista degli ascolti, premiata da una media giornaliera di oltre due milioni fissi di spettatori in daytime, anche per Vittorio Conti e tutta la squadra del Paradiso arriverà il momento di congedarsi dal pubblico.

Gli ultimi episodi inediti della sesta stagione saranno trasmessi nel corso della settimana che va dal 25 al 29 aprile 2022.

È questa l'ultima settimana di programmazione inedita per la soap opera con protagonisti Vanessa Gravina e Roberto Farnesi.

A partire dalla settimana successiva, infatti, la Rai trasmetterà le repliche della prima stagione de Il Paradiso delle signore con protagonisti Giusy Buscemi, Giuseppe Zeno e Alessandro Tersigni.

Al via le repliche de Il Paradiso delle signore, poi debutta la soap Sei Sorelle

Gli spettatori, quindi, potranno fare un tuffo nel passato rivivendo le origini di questa soap opera e tutti gli episodi della stagione iniziale, che all'epoca andava in onda in prime time.

Dal 30 maggio, invece, le repliche de Il Paradiso delle signore verranno sospese per tutta la stagione estiva e cederanno spazio al debutto della soap opera Sei Sorelle, che occuperà la fascia del daytime pomeridiano fino a metà settembre, quando partiranno le puntate inedite della settima stagione.

Cambio programmazione anche per la fascia del prime time: la fiction campione di ascolti Imma Tataranni 2 slitta ufficialmente al prossimo autunno 2022.

Imma Tataranni 2 slitta in autunno: cambio programmazione Rai 2022

In un primo momento, infatti, era stato comunicato che i nuovi episodi della serie con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo sarebbero stati trasmessi nel corso della stagione televisiva primaverile della rete ammiraglia Rai.

Alla fine, però, non sarà così. Tra aprile e maggio, infatti, non è prevista la messa in onda dei nuovi episodi di Imma Tataranni 2 e la serie tornerà in onda direttamente dal prossimo settembre.

La messa in onda delle nuove puntate sarebbe fissata a partire dal 15 settembre, come sempre in prime time su Rai 1.

Le fiction della stagione tv Rai 2022/2023: confermato Un passo dal cielo 7

Tra le nuove fiction previste nel corso della stagione televisiva 2022/2023 spicca il ritorno di Un passo dal cielo 7, la serie che è stata portata al successo da Terence Hill e successivamente da Daniele Liotti nei panni di protagonista assoluto.

Le nuove puntate di questo settimo capitolo non vedranno più protagonista Daniele Liotti: l'attore è fuori dal cast della fiction e al suo posto subentrerà Giusy Buscemi, che diventerà la nuova protagonista assoluta della fiction.

Confermata anche la settima stagione di Che Dio ci aiuti, che continuerà a poter contare sulla presenza di Elena Sofia Ricci. L'attrice sarà impegnata anche sul set di una nuova fiction che sarà trasmessa sempre nel corso della prossima stagione televisiva in prime time su Rai 1.