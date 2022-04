Tina Cipollari continua ad essere la vera "star" di Uomini e donne. La celebre opinionista è ormai diventata un vero e proprio punto di riferimento per la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi che, tutti i pomeriggi, appassiona una media di circa tre milioni di fedelissimi spettatori su Canale 5.

E, dopo aver visto gli ultimi interventi di Tina, i fan social del programma si dicono sempre più convinti del fatto che è proprio lei la vera "regina" della trasmissione Mediaset, al punto da chiedere a Maria De Filippi di alzarle un po' lo stipendio.

Tina Cipollari super-star a Uomini e donne

Nel dettaglio, le ultime puntate di Uomini e donne sono state caratterizzate dal ritorno in studio di Riccardo Guarnieri che, in un primo momento è stato ben visto da Tina Cipollari, la quale si è schierata dalla sua parte.

Al tempo stesso, però, l'opinionista non si è fatta problemi ad attaccare l'ex fidanzata di Riccardo, la dama Ida Platano, tirando in ballo anche le sponsorizzazioni che molto spesso la vedono protagonista sui social e accusandola di poter essere interessata in primis alla visibilità e poi alla ricerca del vero amore.

E poi ancora, Tina si è ritrovata al centro dell'attenzione anche per nuovi attacchi nei confronti del cavaliere Armando Incarnato (con il quale non corre buon sangue) e per i soliti battibecchi con la dama Pinuccia.

'Alzate lo stipendio a Tina', scrivono i fan della trasmissione

Insomma, gli ultimi appuntamenti con Uomini e donne hanno visto l'opinionista al centro dell'attenzione e nelle vesti di grande protagonista, costantemente al centro dell'attenzione per i suoi interventi che sono stati apprezzati dai fan che seguono e commentano il programma sui social.

"Alzate lo stipendio a Tina, per favore, che è l'unica regina", ha scritto un fan della trasmissione di Maria De Filippi dopo aver visto gli ultimi interventi della storica opinionista che non le manda mai a dire e che, tutti i giorni, diverte e aizza polemiche in studio.

"Mamma mia, sono settimane, mesi che non ne sbaglia una", ha scritto un altro utente che si trova pienamente d'accordo con le parole della Cipollari.

'Tina è l'unica che è dice la verità', sentenziano i fan di Uomini e donne

"Tina l'unica che dice la verità lì dentro e soprattutto non è di parte", ha scritto ancora un altro commentatore e fan social di Uomini e donne, che si è schierato in difesa della storica opinionista del programma di Maria De Filippi.

"Tina è Uomini e donne. Ha ragione su tutto quando si tratta di Ida e Armando", scrive ancora qualcun altro.

"Tina ha sempre ragione, Gianni non vede oltre al naso quando sente Ida", scrive un altro fan del programma.