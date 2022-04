La puntata di mercoledì 13 aprile de Le Iene non ha visto ospite solo Sangiovanni con il suo intenso monologo sull'importanza di chiedere aiuto psicologico: a solcare il palco del famoso programma di Italia1 è stata anche Soleil Sorge. Dopo il clamore ottenuto al Grande Fratello Vip, con la famosa "chimica artistica" instaurata con Alex Belli e il conseguente triangolo con Delia Duran, l'italo-americana è approdata nella giuria de La Pupa e Il Secchione Show.

Ad accoglierla in studio, Belen Rodriguez, la quale ha ironicamente messo in risalto le vicende amorose della sua ex cognata dimenticandosi, però, di nominare proprio suo fratello Jeremias tra gli ex fidanzati di Soleil.

Il settimanale Chi, in merito a questo incontro, ha svelato l'aria tesa che regnava dietro le quinte del programma.

Mix esplosivo dietro nel backstage del programma di Italia1: Belen Rodriguez e Soleil Sorge

Dopo le dichiarazioni non troppo benevole di Cecilia Rodriguez nei riguardi di Soleil, neanche Belen ha risparmiato le sue frecciatine alla ex fidanzata del fratello. Pare che l'ospitata della ex corteggiatrice di Uomini e Donne a Le Iene non sia stata tranquilla: sulla rivista diretta da Alfonso Signorini si parla di "gelo" tra le due donne dallo spirito "caliente".

"La freddezza con Belen Rodriguez, cognata della Sorge quando stava con il fratello Jeremias Rodriguez, si è notata in studio fin da subito", svelano i retroscena.

Jeremias, inoltre, non è stato l'unico "uomo in comune" tra la showgirl argentina e l'italo-americana: entrambe hanno avuto una relazione con Gianmaria Antinolfi, anche lui ex partecipante del Grande Fratello Vip 6 come Sorge.

"L’aria negli studi Mediaset era gelida", ha concluso la rivista.

Le Iene: frecciatine al veleno di Belen all'ex fidanzata del fratello Jeremias

Belen ha presentato Soleil non rimarcando le sue qualità artistiche, ma piuttosto le sue vicende amorose. "I suoi ex sono Luca Onestini, Nicola Ippoliti, Marco Cartasegna e Gianmaria Antinolfi", ha detto Rodriguez, puntando sulla carta dell'ironia ma lanciando di fatto frecciatine al veleno.

Soleil non si è lasciata scappare l'occasione di replicare a tono: se si doveva parlare della sua vita amorosa, compreso il triangolo con Delia e Alex, non poteva mancare il riferimento all'amore con Jeremias. E così il botta e risposta è stato servito con contorno di sorrisi tirati.