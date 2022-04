Dopo essere stata una delle grandi protagoniste del Grande Fratello Vip 6, Soleil Sorge sta vivendo un momento molto intenso a livello professionale. L'italo-americana fa parte della giuria de La Pupa e il Secchione Show, è stata ospite a Tiki Taka e, inoltre, ha partecipato a Le Iene nella puntata di mercoledì 13 aprile 2022. Nel programma condotto da Teo Mammuccari e Belen Rodriguez la fashion blogger ha così avuto la possibilità di rivedersi con l'ex cognata, avendo avuto in passato un flirt con Jeremias. Nel corso del dietro le quinte, il rapporto fra Soleil e Belen sembrerebbe essere stato molto gelido.

Belen Rodriguez racconta la carriera di Soleil

Belen Rodriguez, introducendo Soleil Sorge nella puntata de Le Iene del 13 aprile, ha raccontato la carriera dell'influencer che parla correttamente due lingue, essendo italo-americana. Tante le esperienze di Sorge all'interno del mondo dello spettacolo, come evidenziato dall'argentina. Soleil è infatti stata corteggiatrice a Uomini e Donne e ha partecipato a reality show quali Pechino Express e L'Isola dei Famosi. Per ultima la sua avventura nella casa più spiata d'Italia dove ha vissuto per circa sei mesi giungendo quasi al termine del programma condotto da Alfonso Signorini.

Non è mancata la frecciatina lanciata da Belen in merito all'elenco dei fidanzati di Soleil: da Nicola Ippoliti a Luca Onestini, continuando per Marco Cartasegna e Gianmaria Antinolfi che ha condiviso con lei l'esperienza nel GF Vip 6.

Storie d'amore che sono cominciate in un reality show e terminate con Chi, ha affermato la conduttrice de Le Iene. Rodriguez non ha potuto non citare, inoltre, la vicenda del triangolo con Alex Belli e Delia Duran nel corso del Grande Fratello Vip 6. Belen, nell'elenco, non ha menzionato suo fratello Jeremias. Soleil ha appunto detto che c'era anche l'ormai ex naufrago nella lista dei suoi ragazzi.

Sulla relazione terminata fra i due, ultimamente, si è esposta anche Cecilia Rodriguez esprimendo la sua felicità per il fatto che i due avessero concluso la storia.

Il retroscena fra Sorge e Rodriguez

A circa una settimana dalla messa in onda della puntata de Le Iene, il settimanale Chi ha messo in luce un retroscena accaduto fra l'argentina e la fashion blogger.

Nella rivista diretta da Alfonso Signorini vi è la rubrica 'Chicche di Gossip' nella quale si può leggere di un dietro le quinte al gelo fra le due ex cognate. Una freddezza che secondo il settimanale si è potuta notare sin dalle prime battute in studio tra Belen e Soleil. Inoltre le due donne hanno un ex ragazzo in comune, ovvero Gianmaria Antinolfi. A livello sentimentale, si cela un certo mistero riguardo Soleil Sorge che nella casa più spiata d'Italia ha menzionato in più di una circostanza un uomo presente nella sua vita ma senza mai rivelarne il nome.