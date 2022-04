DayDreamer - Le ali del sogno torna sui teleschermi Mediaset. A partire da lunedì 2 maggio la serie tv con protagonisti Can Yaman e Demet Özdemir tornerà ad allietare il pubblico del daytime della mattina su La5.

Il ritorno in tv di DayDreamer

Infatti DayDreamer andrà a occupare la fascia oraria di La5 dalle 9:40 fino alle 10:47, e lo farà per tutta l'estate e oltre. Era da un po' che i fan della dizi con Can e Sanem attendevano il ritorno dei loro beniamini sui teleschermi Mediaset e ora, dopo tanto tempo, sono stati accontentati.

DayDreamer ha avuto un grande successo durante la sua prima messa in onda su Canale 5, che è iniziata nel giugno 2020 ed è andata avanti fino al maggio 2021.

Con una media di tre milioni di spettatori a puntata ha fatto sognare tantissimi fan in tutta Italia.

La storia di Can e Sanem

DayDreamer - Le Ali del sogno (il cui titolo originale è Erkenci Kuş, ndr) racconta la storia di Sanem (Demet Özdemir), una ragazza con il sogno di diventare scrittrice e di andare a vivere alle Galápagos, ma che vive con la sua famiglia a Istanbul e lavora nel mini market di famiglia. I suoi genitori, però, vorrebbero che aspirasse a un lavoro migliore, così le fanno una sorta di minaccia: se non troverà un lavoro dovrà sposare Muzaffer (Cihan Ercan).

La ragazza così inizia a darsi da fare e sul giornale trova un annuncio per la mansione di tuttofare presso la Fikri Harika, l'azienda dove lavora la sorella di Sanem, Leyla (Öznur Serçeler).

Quest'ultima è l'assistente del figlio del capo, Emre Divit (Birand Tunca), è proprio grazie a lui riesce a far assumere la sorella.

Il gala per i 40 anni della Fikri Harika

Proprio in quella giornata la Fikri Harika festeggia l'anniversario dei 40 anni dalla sua fondazione con un gala, a cui partecipano i dipendenti, i clienti e ovviamente la famiglia a capo dell'azienda: i Divit.

Oltre a Emre c'è il padre Aziz (Ahmet Somers), ma anche il fratello Can (Can Yaman), fotografo di fama mondiale e giramondo, rientrato a Istanbul solamente per il gala.

Quella serata si rivela magica, soprattutto per Sanem. L'evento si svolge in teatro ed erroneamente alla ragazza le viene indicato di prendere posto in balconata.

In realtà quel luogo è riservato solamente a Can e alla sua fidanzata Polen (Kimya Gökçe Aytaç).

Sanem bacia il suo Albatros

Sanem giunge in balconata quando l'evento è iniziato e tutto è buio. Can scorge la sua sagoma e pensa che si tratti di Polen, così la bacia appassionatamente, ma la realtà è ben diversa. Sanem scapperà e Can si rende conto di aver baciato un'altra ragazza dal profumo molto speciale.

Da quel momento Sanem va alla ricerca di questo ragazzo misterioso con la barba che le ha fatto battere il cuore e che lei chiama affettuosamente Albatros.