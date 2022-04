Una vita va in onda dal lunedì al sabato alle ore 15:40 e la domenica alle ore 16 su Canale 5 e in streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler spagnoli della fiction daily evidenziano che Aurelio se ne andrà temporaneamente dal quartiere con l'intento di convolare a nozze con Anabel senza il consenso di Marcos. Genoveva, invece, dirà al fratello di Natalia che al suo ritorno Bacigalupe senior non sarà più una minaccia, nel frattempo Felipe inveirà contro Marcos dopo aver appreso che lo stesso ha abusato della giovane Quesada. La dark lady, intanto, inviterà il signor Bacigalupe nel suo appartamento con una scusa e chiederà a Natalia di nascondersi durante tale visita dell'uomo.

Marcos, successivamente, tenterà di abusare di Salmeron e la sorella di Aurelio lo ucciderà. Genoveva, infine, farà in modo che la colpa di tale omicidio ricada su Felipe, il quale sarà arrestato dalla polizia.

Genoveva dirà ad Aurelio che al suo ritorno Marcos sarà fuori dai giochi

Le anticipazioni iberiche di Una vita rivelano che Aurelio sarà in procinto di andarsene momentaneamente dal quartiere per sposarsi, senza il benestare di Marcos, con Anabel.

Genoveva, però, farà presente al dark man che al suo ritorno il signor Bacigalupe non sarà più una minaccia e a pagarne le spese sarà Felipe.

Felipe apprenderà da Genoveva che Marcos ha abusato di Natalia

Le trame spagnole di Acacias 38 riportano che Salmeron darà il via alle sua macchinazioni per eliminare una volta per tutte Marcos.

La diabolica donna, quindi, farà presente a Felipe che Bacigalupe senior ha abusato reiterate volte di Natalia.

L'avvocato, sempre più interessato alla giovane Quesada, andrà su tutte le furie e affronterà il padre di Anabel di fronte ai vicini. Grazie al tempestivo intervento di Liberto e Ramon, fortunatamente, Alavarez Hermoso non arriverà a mettere le mani addosso a Marcos.

Genoveva, di conseguenza, riuscirà a convincere Natalia a uccidere l'uomo che si è approfittato di lei tante volte.

Natalia ucciderà Marcos ma a essere arrestato sarà Felipe

Gli spoiler della fiction daily iberica svelano che la dark lady darà un appuntamento in casa propria a Marcos proponendogli di vendergli il 5% delle quote aziendali e, al contempo, chiederà a Natalia di nascondersi nell'appartamento durante tale visita.

Firmate le carte per l'acquisizione delle quote, Bacigalupe senior tenterà di abusare di Genoveva, così la sorella di Aurelio accoltellerà a morte l'uomo.

Il piano di Salmeron, a quel punto, sarà quasi concluso ma mancherà la ciliegina sulla torta: far arrestare Felipe per l'assassinio di Marcos.

Per riuscire in tale intento, la dark lady e Natalia lasceranno sia il cadavere che l'arma del delitto nell'appartamento e, successivamente, Genoveva invierà un messaggio all'ex coniuge dicendogli che Quesada jr si trova in pericolo intimandogli di raggiungerlo a casa.

La polizia, però, troverà l'avvocato nell'abitazione dell'ex moglie e gli indizi sembreranno incastrarlo, così l'uomo verrà arrestato per l'omicidio di Marcos.