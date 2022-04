Prosegue l'appuntamento in prima visione con Don Matteo 13 e le anticipazioni della quarta puntata in onda il 21 aprile su Rai 1, rivelano che non mancheranno le sorprese e i colpi di scena inaspettati.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Marco che si ritroverà a fare i conti con il ritorno del suo fratellastro. Spazio anche alle vicende del maresciallo Cecchini, che si ritroverà al centro di un caso che terrà banco a Spoleto e lo vedrà protagonista assoluto.

Anticipazioni quarta puntata Don Matteo 13: Marco rivede il suo fratellastro

Nel dettaglio, le anticipazioni della quarta puntata di Don Matteo 13 in onda giovedì prossimo in tv, rivelano che sarà trasmesso l'episodio dal titolo "Così vicini, così lontani".

Marco riceverà una visita del tutto inaspettata: trattasi di Franco Fanelli, il suo fratellastro con il quale non ha mai avuto dei buoni rapporti.

Il Pm, quindi, si ritroverà a fare i conti con questo ritorno che, tuttavia, potrebbe celare altri motivi. Il sospetto, infatti, è che Franco possa non essere ritornato in città per vedere il suo fratellastro.

Franco, infatti, potrebbe essere ritornato a Spoleto per indagare sul caso di una parrocchiana di Don Matteo, che è stata uccisa. Cosa c'entra il fratellastro del Pm in questo caso?

Federico e Greta sempre più vicini e complici

E poi ancora, le anticipazioni della quarta puntata in programma il 21 aprile in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che si tornerà a parlare anche del rapporto tra Federico e Greta.

I due appariranno sempre più vicini ed estremamente complici: in questo modo, quindi, si avvicineranno sempre più e saranno sempre più intimi.

Spazio anche alle vicende di Anna che, in questo nuovo appuntamento riceverà anche lei una visita inaspettata. A Spoleto, infatti, arriverà il colonnello Lucio Valente, suo istruttore ai tempi in cui ha frequentato l'Accademia.

Tra i due c'è sempre stata una grande intesa: riusciranno a recuperarla anche adesso che si sono rivisti dopo un lungo periodo di tempo?

Cecchini spiazza Spoleto: anticipazioni Don Matteo 13 del 21 aprile

Occhi puntati anche sulle vicende del maresciallo Cecchini: le anticipazioni di questa quarta puntata della fiction con Terence Hill, in programma il 21 aprile in prima visione assoluta Rai, rivelano che si ritroverà al centro delle attenzioni di tutta la città di Spoleto, per un nuovo caso letterario.

Una nuova serie di romanzi gialli, sembra essere ispirata proprio alle vicende del maresciallo interpretato da Nino Frassica. In questo modo, quindi, Cecchini spiazzerà tutta la comunità dato che le sue vicende hanno tratto spunto addirittura per la composizione di un libro.