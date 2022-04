Terence Hill esce di scena dal cast di Don Matteo 13. Con la quarta puntata della fiction trasmessa giovedì 21 aprile in tv, gli spettatori e affezionati della fiction hanno avuto modo di assistere all'addio del prete-detective più amato del piccolo schermo.

Don Matteo è stato rapito in circostanze misteriose: un addio che ha destabilizzato i tantissimi fan e spettatori della fiction che, pur essendo consapevoli di questa imminente uscita di scena dell'attore dalla fiction, non hanno apprezzato questo tipo di finale messo a punto dagli sceneggiatori.

L'addio di Terence Hill al cast di Don Matteo 13

Nel dettaglio, dopo oltre vent'anni di onorata carriera nel cast di Don Matteo, Terence Hill ha scelto di abbandonare il cast della fiction, ammettendo di non avere più le energie necessarie per girare ogni anno oltre venti episodi di questa popolarissima serie televisiva.

L'attore aveva anche svelato di aver proposto alla Rai di girare solo 4 film evento all'anno, sulla falsariga de Il Commissario Montalbano, così da poter avere tempo durante l'anno di dedicarsi alla sua famiglia.

Alla fine, però, la Rai (per questioni economiche) non ha potuto accettare la proposta di Hill ed ha preferito far andare avanti la serie ma con un altro attore.

Dalla quinta puntata in poi in onda il 28 aprile in tv, gli spettatori della fiction avranno modo di trovare il nuovo parroco di Spoleto.

Il prete viene rapito in circostanze misteriose ed esce di scena

Trattasi di Don Massimo e sarà interpretato dall'attore Raoul Bova che prenderà ufficialmente il posto di Terence Hill nel cast di questa seguitissima fiction del prime time.

Quale sarà la reazione dei telespettatori di fronte a questa new entry? In attesa di scoprire le reazioni degli spettatori, in tantissimi sui social hanno polemizzato con l'uscita di scena di Terence Hill dal cast di Don Matteo e per quello che è stato l'espediente scelto per il suo addio.

Don Matteo, infatti, è scomparso in circostanze del tutto misteriose: il prete, a quanto pare, sembra essere stato rapito ma non si sa ancora con esattezza da chi.

I fan polemici col finale di Don Matteo 13: 'Non mi è piaciuto'

"Un finale triste, quanto strano e inusuale allo stesso tempo", ha sentenziato un fan sui social dopo aver visto le ultime scene della fiction Rai con Terence Hill.

"I rapitori sono Caruso che si è tagliato la barba e il complice che aveva l'azienda delle bombole", si dice convinto un altro spettatore che ipotizza i nomi dei rapitori del prete-detective interpretato da Terence.

"Non mi è piaciuto come finale. Magari Terence riapparirà nell'ultima puntata per poi passare definitivamente il testimone a Raoul Bova", ha scritto un altro spettatori di Don Matteo 13.