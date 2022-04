Le anticipazioni della famosa soap opera 'Il Paradiso delle Signore' riservano diverse sorprese per i fan affezionati. Nella puntata che andrà in onda mercoledì 27 aprile su Rai 1, Beatrice cercherà di allontanarsi da Dante, al contrario l'uomo proverà dei sentimenti molto forti per la cognata di Vittorio e non avrà intenzione di abbandonarla. Nel frattempo, Stefania sarà molto combattuta, poiché dovrà reprimere i suoi sentimenti per Marco: nonostante la sofferenza, però, la giovane sarà costretta ad allontanarsi dal suo amato, per il bene di sua madre Gloria, la quale potrebbe essere denunciata da Gemma.

Il Paradiso, puntata del 27 aprile: Beatrice vuole allontanare Dante

Nella puntata de 'Il Paradiso delle Signore', trasmessa il 27 aprile, Beatrice farà di tutto pur di allontanare Dante dalla sua vita. Nel frattempo, Romagnoli proverà dei sentimenti sempre più forti per la cognata di Vittorio e si confiderà con Fiorenza, alla quale ribadirà di aver rinunciato al marchio del Paradiso per amore della donna. In seguito, Dante chiederà scusa a tutti i dipendenti del grande magazzino, per il suo comportamento. Stefania, intanto, sarà molto triste, dopo aver deciso di reprimere i suoi sentimenti per Marco e per lei non sarà affatto facile evitare il contatto con l'uomo. Di Sant'Erasmo, invece, avrà un atteggiamento molto dolce nei confronti della giovane Colombo.

Stefania decide di chiudere la relazione con Marco

Nell'episodio in onda mercoledì 27 aprile, Stefania (Grace Ambrose) sarà tormentata, poiché non saprà cosa fare nei confronti di Marco. Nonostante i sentimenti verso l'uomo siano molto forti, Stefania non vorrà creare ulteriori problemi a sua madre Gloria (Laura Komar), così deciderà di chiudere definitivamente la sua relazione con il giovane Di Sant'Erasmo.

Stefania, infatti, non avrà molta scelta, dopo esser stata ricattata dalla sua sorellastra Gemma e farà di tutto per evitare che sua madre venga denunciata. Vittorio Conti, intanto, si renderà conto che sua cognata Beatrice è molto sofferente per aver perso Dante, così penserà di aiutarla in qualche modo.

Marcello lascia Ludovica

Marcello Barbieri (Pietro Masotti) metterà in pratica ciò che aveva già annunciato ai suoi cari: l'uomo, infatti, deciderà di lasciare la sua fidanzata, pensando che sia la soluzione migliore. Sarà così che Marcello prenderà coraggio e affronterà Ludovica: la giovane non la prenderà molto bene e sarà colta da una forte angoscia. Subito dopo Brancia si lascerà consolare dall'affascinante Ferdinando Torrebruna. Quest'ultimo non farà alcuna fatica a risollevare l'umore di Ludovica, anzi sarà felice di poterla aiutare in un momento tanto delicato per lei. Successivamente Umberto non farà altro che pensare a Flora, così deciderà di lasciare Adelaide per sempre. Guarnieri si renderà conto di amare davvero la giovane Ravasi e cercherà di fermare la sua partenza per gli Stati Uniti. Alla fine, Umberto riuscirà a dichiarare il suo amore a Flora.