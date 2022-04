Don Matteo è tra le fiction italiane più amate dal pubblico, tanto da giungere al numero di 13 stagioni. In tutti questi anni il protagonista indiscusso è stato Terence Hill, nei panni del prete-detective capace di parlare con chiunque, anche con i peggiori criminali. Tuttavia dalla prima messa in onda della serie tv sono passati ben ventidue anni, motivo per cui l'attore ha deciso di svestire i panni di Don Matteo. Al suo posto è entrato in scena Raul Bova. Molti fan erano scettici sulla scelta, non avendo gradito l'uscita di Girotti. Tuttavia, a giudicare dagli ascolti registrati dalla puntata del 28 aprile, Bova ha tutte le carte in tavola per seguire la scia del suo precedessore.

Don Matteo passa il testimone a Don Massimo

Dopo più di un ventennio di "onorata carriera", Terence Hill ha svestito i panni del prete-detective, lasciando il testimone a Don Massimo, alias Raoul Bova. L'attore romano è entrato in scena nel corso della puntata del 28 aprile, suscitando molti dubbi nella comunità parrocchiale. Don Matteo sembra sia sparito nel nulla e tutti hanno paura che gli sia potuto accadere qualcosa di brutto. In particolar modo il maresciallo Cecchini non accetta la presenza del nuovo prete, arrivando a considerarlo un impostore. L'uomo crede che Don Massimo possa essere in qualche modo legato alla scomparsa del suo amico Don Matteo. Nel corso della puntata, però, è venuto fuori un segreto legato al passato del nuovo parroco.

Il successore di Don Matteo un tempo è stato un carabiniere, salvo poi lasciare l'arma in seguito a un'esperienza drammatica. Don Massimo ha un approccio completamente differente dal suo precedessore, infatti appare distaccato e talvolta duro. Man mano che l'episodio è andato avanti, sono emersi anche i pregi del prete: pazienza, empatia e carisma.

Al contempo sembra essersi risolto anche il mistero della sparizione di Don Matteo. L'uomo è partito per una missione segreta in Sudan, per negoziare con i rapitori di un suo amico missionario. Solo a fine puntata è giunta una missiva da parte sua, in cui saluta i suoi amici con parole di affetto e stima.

Don Matteo vince la serata

L'uscita di scena di Terence Hill non è stata digerita dal pubblico a casa, abituato a vederlo sul piccolo schermo da un ventennio. In molti avevano preannunciato un flop per le restanti puntate, in cui sarebbe subentrato Raoul Bova. Secondo i dati auditel della serata del 28 aprile, gli ascolti della serie tv non sono calati, registrando quasi 6,5 milioni di telespettatori con il 31% di share. Se i dati dovessero restare invariati anche per le prossime prime serata, Don Matteo, anche se ora è più "Don Massimo", resterebbe una delle fiction più seguite della stagione televisiva.