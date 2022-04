Arrivano le anticipazioni della nuova settimana di Un posto al sole delle puntate in onda dal 2 al 6 maggio 2022 su Rai 3 alle 20:45 e su RaiPlay in streaming e anche in replica sono dense di avvenimenti chiave. Riccardo e Virginia sorprenderanno i telespettatori, visto che la loro storia prenderà una svolta inaspettata che avrà delle conseguenze molto importanti per Rossella. Nel frattempo, Lara metterà in atto la sua vendetta ai danni di Marina e questa volta non avrà pietà. Intanto, il matrimonio tra Raffaele e Ornella sarà ormai arrivato al capolinea, tanto che la presenza di Elvira sarà decisiva per il confuso Raff.

Di seguito, gli spoiler Upas.

Un Posto al sole, anticipazioni settimanali dal 2 al 6 maggio 2022

Chiara ha fatto la sua deposizione alla polizia ma è consapevole delle conseguenze. La stampa non la lascia in pace e questo continuo stress non fa che peggiorare il suo stato psicofisico. La presenza di Marina nella sua vita le è di aiuto, ma fino a che punto? La giovane Petrone dovrà fare i conti con il suo passato e con quello che successe quella maledetta notte dell'incidente.

Intanto, Marina è riuscita a convincere Roberto a non mettere le mani sull'hotel Petrone, ma è confusa. La vicinanza con Ferri la destabilizza, visto che ne è ancora innamorata. Nelle nuove puntate di Un Posto al sole, sarà Lara a distruggere ogni precario equilibrio e lo farà con una cattiveria inimmaginabile.

Virginia e Riccardo, la storia prende una svolta inaspettata

Le anticipazioni delle nuove puntate di Un Posto al sole svelano che Crovi spiazzerà sia Virginia che Rossella. La loro storia prenderà infatti una svolta inaspettata. I sospetti di Ross e i pettegolezzi che ha sentito tra i corridoi dell'ospedale sono dunque veri?

Michele capirà che c'è qualcosa che non va e inizierà ad avere dei sospetti su Riccardo, non mancando di mettere in guardia Rossella.

Anche un'altra coppia sarà in profonda crisi. Parliamo di Ornella e Raffaele, che sembrano aver perso la complicità di un tempo. Raff si avvicinerà sempre di più a Elvira, rischiando di mettere a rischio il suo matrimonio.

Lara smaschera Marina, spoiler Upas

Attenzione alle prossime puntate di Un posto al sole, perché la vendetta di Lara sarà senza precedenti, decisa a distruggere la sua rivale in amore.

Già, perché Lara smaschera Marina e la mette nei guai con Fabrizio, facendo leggere a Rosato la lettera d'amore che Giordano scrisse a Ferri. A quel punto, gli proporrà di allearsi con lei per mettere con le spalle al muro chi li ha traditi miseramente.

Infine, Roberto spiazzerà tutti con una decisione inaspettata, rassegnando le proprie dimissioni, mentre Lara continuerà a tramare alle spalle di Marina.