Nella serata di giovedì 28 aprile andrà in onda la quinta puntata della tredicesima stagione di Don Matteo e c'è grande attesa per questo episodio. Infatti, dopo anni di presenza sul set, Terence Hill lascerà il ruolo di protagonista della fiction di Rai 1 e, al suo posto, arriverà Raul Bova. L'uscita di scena del prete di Spoleto sarà caratterizzata da un giallo, perché il parroco verrà portato via di notte, da due uomini. Nella cittadina umbra arriverà don Massimo e Cecchini non accetterà il nuovo religioso e sarà diffidente nei suoi confronti.

Don Matteo, anticipazioni 28 aprile: il prete viene portato via da due uomini

La quinta puntata di Don Matteo sarà caratterizzata da un giallo da risolvere. Infatti, durante la notte, accadrà un evento inaspettato a Spoleto. A tal proposito, le anticipazioni dell'episodio della fiction rivelano che in canonica, di notte, verrà prelevato il prete. Le indiscrezioni trapelate in rete forniscono dettagli aggiuntivi riguardo la sparizione del parroco, perché saranno due uomini a portare via il sacerdote. Al momento, però, non è chiaro se Don Matteo verrà rapito o se dietro il suo allontanamento ci sia dell'altro, magari riguardante il suo passato.

Don Matteo, puntata del 28 aprile: don Massimo arriva in moto

I telespettatori si troveranno quindi, dopo tanti anni e decine di puntate, a fare i conti con l'assenza del protagonista principale della fiction di Rai 1. A Spoleto, mancando il prete, arriverà il sostituto e entrerà nel cast Raul Bova. L'attore interpreterà don Massimo, un parroco più giovane, che non sarà solito andare in bicicletta.

Infatti, il nuovo sacerdote della cittadina umbra arriverà a bordo di una motocicletta. Le anticipazioni del quinto episodio, che verrà trasmesso sul piccolo schermo nella serata del 28 aprile, rivelano che Nino Cecchini sarà diffidente e non vedrà di buon occhio don Massimo.

Don Matteo, episodio del 28 aprile: Cecchini dubita di don Massimo

Don Matteo è sempre stato un amico per Cecchini e la scomparsa del prete sarà un duro colpo per Nino. Oltre a non avere mandato giù la misteriosa sparizione del parroco, il collega di Anna Olivieri sarà diffidente nei confronti del nuovo arrivato. A tal proposito, le indiscrezioni trapelate sulle nuove puntate della fiction Rai rivelano che Nino inizierà a dubitare della tonaca del religioso, sospettando che non sia realmente un prete. Come in ogni puntata, Cecchini sarà al centro di siparietti divertenti e malintesi e arriverà a fare domande religiose al parroco, per verificare se sia un vero prete. Inoltre, Nino sospetterà che don Massimo sia implicato in qualche modo nella scomparsa di don Matteo. Non resta che attendere le nuove puntate della fiction Rai, per scoprire cosa accadrà ai cittadini di Spoleto e come accoglieranno il nuovo arrivato.