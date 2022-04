Il Paradiso delle signore 6 chiude i battenti su Rai 1. La sesta stagione della celebre soap opera pomeridiana con protagonista Roberto Farnesi, ha salutato il suo affezionato pubblico con la messa in onda dell'ultima puntata di questa stagione, in onda il 29 aprile 2022.

Dopo un bel po' di mesi di messa in onda, i protagonisti del celebre grande magazzino più famoso del piccolo schermo, si sono congedati dai telespettatori, in attesa di ritornare in onda in prima visione assoluta nel corso della prossima stagione televisiva Rai 2022/2023.

Chiude i battenti Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, la programmazione di Rai a partire dal mese di maggio si ritroverà orfana dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore 6.

La soap opera ha chiuso i battenti per quest'anno e, dal 2 maggio in poi, al posto delle puntate inedite ci sarà spazio per le repliche della prima stagione.

La Rai, infatti, fino al 27 maggio ha scelto di mandare in onda le repliche della prima storica stagione de Il Paradiso delle signore, che vedeva protagonisti Giusy Buscemi e Giuseppe Zeno.

Un vero e proprio tuffo nel passato per coloro che hanno avuto modo di seguire già gli episodi trasmessi in tv nel 2015 e una grande novità per chi si è appassionato alla soap solo a partire dalla versione daily.

Dal 30 maggio, invece, anche le repliche della soap opera italiana verranno tolte dal palinsesto della rete ammiraglia Rai e si assisterà ad un lungo stop.

Da maggio le repliche della soap opera, poi sarà cancellata dal palinsesto estivo

Il Paradiso delle signore, infatti, risulta cancellata dalla programmazione estiva di Rai 1: la soap tornerà in onda nuovamente a partire da metà settembre, con la messa in onda delle nuove puntate della settima stagione, che sono attualmente in fase di scrittura e che verranno girate a partire dal prossimo maggio.

I fan della soap con protagonisti Umberto Guarnieri e Vittorio Conti, quindi, dovranno aspettare ancora un po' di tempo prima di rivedere i loro beniamini in azione.

Intanto, però, la Rai si gode lo straordinario successo di questa sesta stagione della soap opera, che ha ottenuto dei risultati d'ascolto ben al di sopra delle più rosee aspettative.

La media di ascolti, infatti, risulta essere di oltre 2 milioni di affezionati spettatori al giorno, con picchi che hanno raggiunto anche la soglia del 22% di share.

Sei Sorelle prende il posto de Il Paradiso delle signore su Rai 1

Ma cosa andrà in onda questa estate, al posto de Il Paradiso delle signore? La programmazione della rete ammiraglia Rai prevede il debutto di una nuova soap opera proveniente dalla Spagna, che si appresta a conquistare il pubblico italiano.

Trattasi di Sei Sorelle, una soap composta da circa 500 episodi che vede tra i suoi protagonisti anche Alex Gadea, l'attore che in Italia ha conquistato gli spettatori per aver vestito i panni di Tristan nella prima storica stagione della soap Il Segreto, trasmessa con successo su Canale 5.