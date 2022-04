Prosegue l'appuntamento con Don Matteo, la fiction con protagonista Terence Hill, nei panni di un prete-detective. Giunta alla tredicesima stagione, la Serie TV risulta essere fra le più amate dal pubblico italiano. Le anticipazioni della quarta puntata che andrà in onda giovedì 21 aprile svelano nuovi colpi di scena. La quarta serata, come le precedenti, sarà composta da un solo episodio, intitolato "Così vicini così lontani". Nel corso della puntata, Cecchini finirà per essere al centro dell'attenzione degli abitanti di Spoleto. Dapprima, il maresciallo si interrogherà sulle motivazioni che muovono la curiosità degli spoletini nei suoi confronti.

L'arcano sarà svelato nel momento in cui si apprenderà che nelle librerie è arrivato un romanzo giallo, il cui protagonista somiglia molto a Cecchini.

Marco, intanto, dovrà fare i conti con l'arrivo di suo fratello, anche se a quanto pare i due condividono solo la madre, essendo nati da padri diversi.

Anna, invece, avrà modo di rivedere il suo istruttore dei tempi dell'Accademia, con cui è stata sempre in grande sintonia.

Don Matteo, spoiler 21/4: Cecchini suscita interesse

Stando alle anticipazioni della puntata di Don Matteo che andrà in onda il 21 aprile, Cecchini si troverà a dover fronteggiare una situazione inaspettata. Il maresciallo, difatti, susciterà l'attenzione dei cittadini di Spoleto.

Nino, notando l'interesse che gli spoletini mostrano nei suoi riguardi, inizierà a chiedersi quale possa essere la motivazione. La spiegazione sembrerà del tutto inaspettata: Cecchini potrebbe aver ispirato, con le sue vicende, uno scrittore di gialli. Nelle librerie, difatti, è arrivato un nuovo romanzo, il cui protagonista è terribilmente somiglia al maresciallo.

Don Matteo, quarta puntata: Nardi rivede il fratello

Le anticipazioni della quarta puntata di Don Matteo preannunciano che Nardi riceverà una visita che lo destabilizzerà. Si tratta di Franco Fanelli, suo fratello da parte di madre. I due, nonostante il legame di sangue, non risultano essere molto legati, difatti non si vedono da molto tempo.

A quanto pare, però, Franco potrebbe essere giunto a Spoleto non solo per rivedere il consanguineo. Fanelli, infatti, potrebbe avere un legame con una donna che verrà poi uccisa. Non viene rivelato, però, se l'uomo possa essere in qualche modo coinvolto nell'omicidio.

Quarto episodio di Don Matteo: Anna in sintonia con Lucio

Gli spoiler della quarta serata di Don Matteo 13 svelano che anche per Anna ci sarà una visita, che, però, risulterà essere molto gradita. La ragazza rivedrà Lucio, il suo istruttore dell'Accademia, con il quale ha sempre avuto un ottimo rapporto. Fra i due ci sarà una grande sintonia, che non tarderà ad essere notata da Nardi, il quale non riuscirà a trattenere la sua gelosia.