Per Fedez, tornare dai figli significava tornare alla vita: in questo modo il rapper pensava al suo rientro a casa durante i giorni di ricovero al San Raffaele di Milano, ospedale presso il quale è stato ricoverato per subire un delicato intervento al pancreas per la rimozione di un raro tumore. Con la vicinanza della moglie Chiara Ferragni, Fedez ha superato l'intervento in maniera brillante e ieri, 31 marzo, è stato finalmente dimesso. Varcata la soglia di casa, i figli Leone e Vittoria lo hanno accolto con tanti palloncini e calorosi abbracci.

In particolare la piccola Vittoria, un anno compiuto da poco, si è stretta al padre che non ha potuto far altro che sciogliersi in lacrime.

Le lacrime del rapper

'Vuole stare con papà'. con questa frase che racchiude al contempo orgoglio e amore Fedez ha immortalato nelle sue Instagram Story un momento dolcissimo vissuto con la figlia. Finalmente tra le mura domestiche, il rapper ha passato del tempo con i suoi bambini, tra coccole e baci. Accolto con una piccola festa casalinga, Federico ha gioito nel poter stare con i suoi piccoli. E i bambini, anche se piccoli, hanno dimostrato di aver capito il momento delicato vissuto dal loro papà, circondandolo di affetto.

Nel momento in cui Vittoria doveva andare a dormire, la piccola si è stretta al padre rifiutando di andare in braccio a chiunque altro, come dimostrano le immagini postate sui social.

A questo punto, Fedez, forse scrollandosi via di dosso tutta la tensione accumulata nei giorni passati in ospedale, si è sciolto in lacrime sottotitolando l'immagine con 'Tutto'. Insomma, non c'è cosa migliore per il cantante che stare con Vittoria e Leone che ad un certo punto disorientato dalla presenza dei palloncini ha fatto al papà gli auguri di compleanno.

La convalescenza di Fedez a casa

Per Fedez si tratta di un lento ritorno alla normalità: è visibile la fascia che il cantante indossa per sostenere la pancia su cui vi è una vistosa cicatrice, mostrata dal diretto interessato sul suo profilo Instagram quando ha deciso di condividere con i follower la malattia che l'aveva colpito.

Nonostante tutto il rapper, però, sembra pronto a riprendere in mano la sua vita, a partire dalle cose che veramente contano e sono importanti. Non è chiaro se le cure a cui il cantante dovrà sottoporsi sono terminate con l'intervento chirurgico o se ci sarà un percorso da affrontare, ma è chiaro che lui non sarà mai da solo.

La moglie Chiara, tutta la famiglia e anche tutti i suoi follower sono pronti a sostenerlo ad ogni suo passo. E per Fedez essere rientrato a casa rappresenta un punto di partenza per ricominciare a vivere al meglio.