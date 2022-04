Nella puntata del 31 marzo dell'Isola dei Famosi, l'opinionista Vladimir Luxuria ha affermato di vedere l'attore Nicolas Vaporidis come uno stratega. Quest'ultimo, in risposta a Vladimir, l'ha più volte chiamata al maschile. A quel punto l'opinionista ha richiamato il concorrente invitandolo a portarle rispetto e a rivolgersi a lei al femminile.

Vladimir Luxuria definisce Nicolas Vaporidis uno stratega

La puntata del 31 marzo dell'Isola dei Famosi è stata tutt'altro che semplice. Tra colpi di scena, litigi e polemiche, la quarta puntata ha messo a dura prova i nervi dei concorrenti.

Al centro del Gossip è finito lo scontro acceso tra Vladimir Luxuria e Nicolas Vaporidis. Secondo l'opinionista, l'isolano sarebbe un "regista" perché, dopo l'eliminazione della coppia Clemente Russo-Laura Maddaloni nominate proprio da lui, l'uomo si è mostrato dispiaciuto. "Penso volesse far eliminare la coppia Russo e che la sua giustificazione sia farlocca", ha commentato Vladimir che di fatto non crede alle giustificazioni date dall'attore (che li aveva nominati perché secondo lui potevano battere Carmen Di Pietro e il figlio).

L'attore chiama al maschile l'opinionista

Vaporidis ha poi accusato il pubblico da casa di aver votato in base al 'trash': "Gli piace continuare a vedere dinamiche mamma e figlio che stanno tra loro, quando invece, se separati, Alessandro a 20 anni avrebbe fatto un percorso da solo e avremmo avuto il modo di conoscerlo meglio".

A quel punto, Luxuria è sbottata affermando che l'attore non può decidere chi è 'trash' e chi no, invitandolo a 'volare basso'. "Bravo sì continua, bravo vai, bravo. Ascolta caro Vladimir abbi rispetto delle mie opinioni. Capisco che questo è il tuo ruolo, ma non mi mettere in questi battibecchi perché non ne ho voglia. Io non sono né regista e nemmeno stratega.

Questa è la mia visione caro Vladimir", ha incalzato Vaporidis. Inevitabilmente, l'opinionista ha risposto all'uomo correggendolo, in quanto l'ha chiamata al maschile: “Intanto dì cara Vladimir, così tanto per cominciare e non caro Vladi". Dopo il rimprovero di Luxuria, l'attore ha chiamato la donna con il genere adeguato, ma non ha chiesto scusa.

"Devi portare rispetto delle opinioni degli altri", ha concluso l'uomo.

Anticipazioni puntata lunedì 4 aprile

È attesa una nuova puntata dell'Isola dei Famosi, Reality Show condotto da Ilary Blasi, lunedì 4 aprile. Al televoto sono presenti tre coppie: Gustavo e Jeremias, Lory e Marco e Blind e Roberta. Nel prossimo appuntamento Laura Maddaloni probabilmente riceverà una sorpresa dalle sue figlie, pronta già da giovedì 31 marzo. Per mancanza di tempo, infatti, la regia non ha mostrato la sorpresa alla donna.