Giovedì 7 aprile, su Canale 5, è stata trasmessa una nuova puntata dell'Isola dei Famosi. Al momento delle nomination, la coppia di Carmen Di Pietro e Alessandro ha deciso di dare un voto alla coppia formata da Clemente Russo e Floriana Secondi. Quest'ultima, però, sembra non aver gradito il voto ricevuto tanto che ha "minacciato" di abbandonare il gioco.

L'accaduto

Carmen Di Pietro ha deciso di mandare al televoto Clemente Russo e Floriana Secondi. Il motivo? La showgirl ha precisato di non avere nulla contro la concorrente romana, ma alcune dichiarazioni di Clemente non le sono piaciute.

Nel dettaglio, Carmen ha spiegato che, secondo l'ex pugile, le "persone deboli" devono lasciare l'Isola dei Famosi. A detta della naufraga sarebbe sgradevole dire che le persone di una certa età non possono partecipare ai Reality Show. Dunque, Di Pietro ha voluto "punire" Clemente: "Non vorrei polemiche, perché quando vengo nominata io non faccio sceneggiate".

La reazione di Secondi

Mentre Clemente Russo ha preso la nomination con sportività, Floriana Secondi non ha gradito la nomination. La naufraga romana ha sostenuto che, se Carmen non ce l'avesse avuta con lei, non avrebbe fatto il suo nome durante le nomination.

La diretta interessata ha compreso che doveva per forza nominare la coppia, ma ha espresso lo stesso il suo malcontento: "Non mi è piaciuta questa cosa, sono sincera".

Dopo avere ringraziato in modo sarcastico Alessandro e Carmen, Secondi ha ribadito di non entrarci nulla con le dichiarazione del suo partner di gioco.

Non contenta, Floriana ha "minacciato" di lasciare l'isola dei Famosi: "Basta voglio andare a casa". La concorrente romana ha confidato di non vedere l'ora di essere eliminata definitivamente dal gioco, in modo da tornare a casa visto che ha moltissimi impegni.

'Levati di mezzo'

A quel punto Estefania Bernal ha cercato di stemperare la tensione, ma invano. Come un fiume in piena Floriana ha sbottato con la modella sudamericana: "Levati di mezzo che non c'entri nulla". A detta di Secondi, Estefania dovrebbe smetterla di mettersi sempre in mezzo in discussioni che non la riguardano altrimenti rischia di diventare antipatica anche lei.

Infine, Floriana ha precisato di non essere arrabbiata con tutti i concorrenti dell'Isola dei Famosi ma in quel momento preferiva essere lasciata sola.

Secondo Clemente Russo la reazione di Floriana è stata comprensibile. Il diretto interessato ha compreso che la naufraga romana rischia di andare a casa per via di una sua dichiarazione. Va detto che in un'intervista rilasciata a SuperGuida Tv, anche Antonio Zequila ha dichiarato di essere stato eliminato per colpa di un diverbio tra Floriana Secondi e Nicolas Vaporidis.