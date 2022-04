Cambio programmazione in casa Rai per il prossimo autunno 2022. Le novità del palinsesto riguarderanno in primis la fascia del preserale, che subirà delle sostanziali modifiche.

Da diversi anni, infatti, a fine settembre riprende l'appuntamento con L'Eredità, lo storico quiz condotto attualmente da Flavio Insinna e leader degli ascolti di quella fascia oraria. Ebbene, dal prossimo autunno 2022 ci saranno dei cambiamenti, dato che il ritorno de L'Eredità slitterà di diversi mesi.

Reazione a catena si allunga: cambio programmazione Rai autunno 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del prossimo autunno riguarderà due trasmissioni che sono entrambe molto seguite e amate dal pubblico.

Trattasi de L'Eredità e Reazione i catena, i due quiz della fascia preserale di Rai 1 che da diversi anni tengono compagnia al pubblico prima dell'edizione del Tg1 delle 20.

Quest'anno, a differenza delle passate stagioni televisive, Reazione a catena non terminerà la messa in onda a fine estate, ma andrà avanti ancora per un po' di mesi.

Marco Liorni al posto di Flavio Insinna in autunno

Il quiz condotto da Marco Liorni debutterà a giugno su Rai 1 con la nuova edizione che si preannuncia ricca di sorprese e novità.

Questa volta il game andrà avanti ben oltre l'estate, dato che occuperà anche i mesi della programmazione autunnale, proseguendo fino al prossimo 4 dicembre.

Insomma, una promozione per questo quiz che, anno dopo anno, ha saputo conquistare il gradimento degli spettatori durante i mesi estivi, raggiungendo una media giornaliera di oltre tre milioni e mezzo di spettatori in daytime con picchi che hanno toccato anche i 4,5 milioni in piena estate.

Un grande successo per la rete ammiraglia Rai e anche per Marco Liorni, che sarà il mattatore di una delle fasce orarie più importanti della programmazione televisiva della tv di Stato.

L'Eredità si accorcia su Rai 1: cambio programmazione Rai autunno 2022

Di conseguenza, l'allungamento di Reazione a catena fino a dicembre comporterà uno slittamento de L'Eredità, il quiz che attualmente sta tenendo compagnia al pubblico di Rai 1.

Quest'anno, infatti, Flavio Insinna tornerà al timone del suo quiz a partire dal prossimo 5 dicembre e andrà avanti per i restanti sei mesi di programmazione della rete ammiraglia, fino a quando non ci sarà di nuovo il ritorno di Reazione a catena in estate.

Come se la caveranno i due quiz in questa nuova programmazione che accompagnerà il pubblico di Rai 1? Quale sarà il verdetto auditel degli spettatori da casa? La risposta nel corso dei prossimi mesi.